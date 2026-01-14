Черный чай вне закона: что нельзя покупать и продавать в Казахстане

В Казахстане введены жесткие санитарные ограничения на рынок чая. Сразу десять наименований оказались под запретом: их нельзя ни ввозить на территорию страны, ни продавать в торговых точках. Решение принято на государственном уровне и уже вступило в силу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Как следует из постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 5 января 2026 года, введены временные санитарные меры в отношении отдельных видов чайной продукции.
Причина — несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, обязательных для обращения продукции на рынке стран ЕАЭС.
Документ опубликован и доведен до сведения контролирующих органов и бизнеса. Его исполнение является обязательным для всех участников рынка.
Под ограничения попали преимущественно черные гранулированные чаи, расфасованные и произведенные в разных регионах Казахстана. В перечень запрещенной продукции вошли:
Чай черный гранулированный «Апамның шәйі Premium gold»
Упаковщик: ТОО Orda Trade Astana
Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен
Чай черный с добавками «Al-Hayat» Gold
Производитель: Empire KENIY E.P.Z. Limited
Алматинская область, Карасайский район, с. Кокозек
Чай черный гранулированный «БАЛҚИЯ Premium gold»
Упакован ИП Аль-Хадия
г. Алматы, Алмалинский район
Чай черный гранулированный «Pakistan tea»
Производитель: ТОО Real Trade Astana
г. Астана
Чай черный гранулированный «Alfarah»
Производитель не указан
Чай черный гранулированный «Aje Onim»
Изготовитель: ИП Орда Чай
По заказу ТОО Кальций, г. Алматы
Чай черный «Орда Кения»
Изготовитель и упаковщик: ТОО Orda Trade Astana
Алматинская область, г. Каскелен
Чай черный гранулированный «Аль-Кайрат шәйі Premium gold»
Производитель: ТОО Orda Trade Astana
Алматинская область
Черный гранулированный чай «Al-Jannat Premium»
Расфасован ИП Ferdaus
г. Алматы, Алмалинский район
Чай черный гранулированный «Sultan Suleyman»
Производитель: ТОО Real Trade Astana
г. Астана
С момента вступления постановления в силу:
запрещен ввоз указанных видов чая на территорию Казахстана;
запрещена реализация продукции в розничной и оптовой торговле;
торговые точки обязаны изъять чай из оборота;
надзорные органы получили право проводить проверки и применять меры административного воздействия.
Для потребителей это означает, что данные марки не должны присутствовать на прилавках, а их продажа будет считаться нарушением санитарных требований.
Постановление начало действовать со дня подписания — 5 января 2026 года. Дополнительных переходных периодов или отсрочек документ не предусматривает.
Санитарные службы подчеркивают: ограничения носят временный характер, однако их отмена возможна только после устранения выявленных нарушений и подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.
