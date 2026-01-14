Черный чай вне закона: что нельзя покупать и продавать в Казахстане

В Казахстане введены жесткие санитарные ограничения на рынок чая. Сразу десять наименований оказались под запретом: их нельзя ни ввозить на территорию страны, ни продавать в торговых точках. Решение принято на государственном уровне и уже вступило в силу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: кадр YouTube

Решение санитарного врача: причины и основания

Как следует из постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 5 января 2026 года, введены временные санитарные меры в отношении отдельных видов чайной продукции.

Причина — несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, обязательных для обращения продукции на рынке стран ЕАЭС.

Документ опубликован и доведен до сведения контролирующих органов и бизнеса. Его исполнение является обязательным для всех участников рынка.

Что именно запретили: полный перечень чаев

Под ограничения попали преимущественно черные гранулированные чаи, расфасованные и произведенные в разных регионах Казахстана. В перечень запрещенной продукции вошли:

Чай черный гранулированный «Апамның шәйі Premium gold»

Упаковщик: ТОО Orda Trade Astana

Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен

Чай черный с добавками «Al-Hayat» Gold

Производитель: Empire KENIY E.P.Z. Limited

Алматинская область, Карасайский район, с. Кокозек

Чай черный гранулированный «БАЛҚИЯ Premium gold»

Упакован ИП Аль-Хадия

г. Алматы, Алмалинский район

Чай черный гранулированный «Pakistan tea»

Производитель: ТОО Real Trade Astana

г. Астана

Чай черный гранулированный «Alfarah»

Производитель не указан

Чай черный гранулированный «Aje Onim»

Изготовитель: ИП Орда Чай

По заказу ТОО Кальций, г. Алматы

Чай черный «Орда Кения»

Изготовитель и упаковщик: ТОО Orda Trade Astana

Алматинская область, г. Каскелен

Чай черный гранулированный «Аль-Кайрат шәйі Premium gold»

Производитель: ТОО Orda Trade Astana

Алматинская область

Черный гранулированный чай «Al-Jannat Premium»

Расфасован ИП Ferdaus

г. Алматы, Алмалинский район

Чай черный гранулированный «Sultan Suleyman»

Производитель: ТОО Real Trade Astana

г. Астана

Что означает запрет для бизнеса и покупателей

С момента вступления постановления в силу:

запрещен ввоз указанных видов чая на территорию Казахстана;

запрещена реализация продукции в розничной и оптовой торговле;

торговые точки обязаны изъять чай из оборота ;

надзорные органы получили право проводить проверки и применять меры административного воздействия.

Для потребителей это означает, что данные марки не должны присутствовать на прилавках, а их продажа будет считаться нарушением санитарных требований.

Когда документ вступил в силу

Постановление начало действовать со дня подписания — 5 января 2026 года. Дополнительных переходных периодов или отсрочек документ не предусматривает.

Санитарные службы подчеркивают: ограничения носят временный характер, однако их отмена возможна только после устранения выявленных нарушений и подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.