14.01.2026, 18:45

Черный чай вне закона: что нельзя покупать и продавать в Казахстане

Новости Казахстана 0 716

В Казахстане введены жесткие санитарные ограничения на рынок чая. Сразу десять наименований оказались под запретом: их нельзя ни ввозить на территорию страны, ни продавать в торговых точках. Решение принято на государственном уровне и уже вступило в силу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Решение санитарного врача: причины и основания

Как следует из постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 5 января 2026 года, введены временные санитарные меры в отношении отдельных видов чайной продукции.
Причина — несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, обязательных для обращения продукции на рынке стран ЕАЭС.

Документ опубликован и доведен до сведения контролирующих органов и бизнеса. Его исполнение является обязательным для всех участников рынка.

Что именно запретили: полный перечень чаев

Под ограничения попали преимущественно черные гранулированные чаи, расфасованные и произведенные в разных регионах Казахстана. В перечень запрещенной продукции вошли:

  • Чай черный гранулированный «Апамның шәйі Premium gold»
    Упаковщик: ТОО Orda Trade Astana
    Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен

  • Чай черный с добавками «Al-Hayat» Gold
    Производитель: Empire KENIY E.P.Z. Limited
    Алматинская область, Карасайский район, с. Кокозек

  • Чай черный гранулированный «БАЛҚИЯ Premium gold»
    Упакован ИП Аль-Хадия
    г. Алматы, Алмалинский район

  • Чай черный гранулированный «Pakistan tea»
    Производитель: ТОО Real Trade Astana
    г. Астана

  • Чай черный гранулированный «Alfarah»
    Производитель не указан

  • Чай черный гранулированный «Aje Onim»
    Изготовитель: ИП Орда Чай
    По заказу ТОО Кальций, г. Алматы

  • Чай черный «Орда Кения»
    Изготовитель и упаковщик: ТОО Orda Trade Astana
    Алматинская область, г. Каскелен

  • Чай черный гранулированный «Аль-Кайрат шәйі Premium gold»
    Производитель: ТОО Orda Trade Astana
    Алматинская область

  • Черный гранулированный чай «Al-Jannat Premium»
    Расфасован ИП Ferdaus
    г. Алматы, Алмалинский район

  • Чай черный гранулированный «Sultan Suleyman»
    Производитель: ТОО Real Trade Astana
    г. Астана

Что означает запрет для бизнеса и покупателей

С момента вступления постановления в силу:

  • запрещен ввоз указанных видов чая на территорию Казахстана;

  • запрещена реализация продукции в розничной и оптовой торговле;

  • торговые точки обязаны изъять чай из оборота;

  • надзорные органы получили право проводить проверки и применять меры административного воздействия.

Для потребителей это означает, что данные марки не должны присутствовать на прилавках, а их продажа будет считаться нарушением санитарных требований.

Когда документ вступил в силу

Постановление начало действовать со дня подписания — 5 января 2026 года. Дополнительных переходных периодов или отсрочек документ не предусматривает.

Санитарные службы подчеркивают: ограничения носят временный характер, однако их отмена возможна только после устранения выявленных нарушений и подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

