Аптеки в Казахстане остановили закуп медикаментов: причины и последствия

Владельцы аптек в Казахстане предупреждают о риске перебоев с поставками медикаментов. Причиной тревоги стала неопределенность вокруг введения налога на добавленную стоимость (НДС) на лекарства и медицинские изделия, а также отсутствие окончательно утвержденных правил ценообразования. Пока государственные решения не доведены до конца, фармрынок фактически оказался в режиме ожидания, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото: aif.ru

Закупки остановлены, рынок замер

По данным телеканала «31 канал», аптечные сети и независимые предприниматели временно приостановили закуп медикаментов. Основная причина — отсутствие полного перечня препаратов, которые будут освобождены от НДС, а также неясность в вопросе формирования предельных цен.

Предприниматели опасаются, что любые ошибки в отчетности могут привести к серьезным последствиям — от штрафов до блокировки счетов. В условиях, когда правила еще не утверждены, корректно выстроить финансовую модель работы аптек становится практически невозможно.

Рост цен неизбежен — и это только начало

В аптечном сообществе уверены: введение НДС автоматически приведет к подорожанию лекарств и медизделий. При этом пока неизвестно, на какие препараты налог не будет распространяться, а значит, невозможно заранее просчитать конечную стоимость для потребителя.

Руководитель Казахстанской ассоциации независимых аптек Талгат Омаров прямо заявляет, что проблемы неизбежны — как для бизнеса, так и для пациентов.

«Мы сдадим отчет, это где-то в апреле–мае примерно нам прилетят уведомления, блокировки, аресты счетов с налогового комитета. Потому что мы неправильно сдадим, это однозначно. Мы с этим не сталкивались, плюс к этому народное негодование, потому что социальный товар поднимется в цене, однозначно, к гадалке не ходи», — отметил он.

Аптеки распродают старые запасы

Пока новые правила не вступили в силу, аптеки продолжают продавать препараты, закупленные еще в прошлом году, — по прежним ценам. Однако этих запасов хватит ненадолго. Какими окажутся новые ценники, участники рынка сказать не берутся.

При этом фармацевты подчеркивают: рост стоимости лекарств будет обусловлен не только НДС. В цену заложат и сопутствующие расходы — оплату услуг бухгалтеров, приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения, необходимого для корректного учета налога.

Эксперты: регулирование затягивается опасно долго

Специалисты предупреждают: отсутствие оперативных решений может привести к резкому скачку цен. Эксперт в области медицины Вячеслав Локшин считает, что проблему можно было решить значительно проще и быстрее.

По его словам, вместо сложных и затяжных процедур достаточно было закрепить норму, по которой предельные цены автоматически увеличивались бы на размер НДС — примерно на 5 процентов.

«В реальной жизни все, что не регулируется, увеличивается на большую цену. Сегодня такое решение должно быть срочно принято, иначе проблема», — подчеркнул он.

Позиция регулятора: списки есть, но не все

В Комитете контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК поясняют: ряд препаратов уже освобожден от НДС. Речь идет о лекарствах, применяемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, системы ОСМС, а также при лечении социально значимых и орфанных заболеваний.

Всего предусмотрено два перечня. Первый уже опубликован, второй пока находится в ожидании утверждения, что и создает дополнительную неопределенность для рынка.

Предельные цены: решение принято, но не вступило в силу

Что касается ценообразования, в комитете признают наличие небольшой задержки. Однако, как утверждают представители ведомства, принципиальное решение уже принято.

Заместитель председателя комитета Гаухар Раймкулова сообщила, что в правила формирования предельных цен внесена норма, согласно которой они будут рассчитываться без учета НДС. Сейчас соответствующий приказ Министерства здравоохранения проходит процедуру согласования в Министерстве юстиции.

Будет ли дефицит лекарств

Регуляторы уверяют: системного дефицита медикаментов возникнуть не должно. Тем не менее в комитете не исключают, что на переходном этапе возможны временные сбои с поставками, пока новые налоговые и ценовые механизмы не начнут работать слаженно.

Фармрынок тем временем продолжает жить в режиме неопределенности, а пациенты — с опасением следят за тем, что будет с ценами и доступностью жизненно важных лекарств уже в ближайшие месяцы.