18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.01.2026, 07:15

Аптеки в Казахстане остановили закуп медикаментов: причины и последствия

Новости Казахстана 0 1 106

Владельцы аптек в Казахстане предупреждают о риске перебоев с поставками медикаментов. Причиной тревоги стала неопределенность вокруг введения налога на добавленную стоимость (НДС) на лекарства и медицинские изделия, а также отсутствие окончательно утвержденных правил ценообразования. Пока государственные решения не доведены до конца, фармрынок фактически оказался в режиме ожидания, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото: aif.ru
Фото: aif.ru

Закупки остановлены, рынок замер

По данным телеканала «31 канал», аптечные сети и независимые предприниматели временно приостановили закуп медикаментов. Основная причина — отсутствие полного перечня препаратов, которые будут освобождены от НДС, а также неясность в вопросе формирования предельных цен.

Предприниматели опасаются, что любые ошибки в отчетности могут привести к серьезным последствиям — от штрафов до блокировки счетов. В условиях, когда правила еще не утверждены, корректно выстроить финансовую модель работы аптек становится практически невозможно.

Рост цен неизбежен — и это только начало

В аптечном сообществе уверены: введение НДС автоматически приведет к подорожанию лекарств и медизделий. При этом пока неизвестно, на какие препараты налог не будет распространяться, а значит, невозможно заранее просчитать конечную стоимость для потребителя.

Руководитель Казахстанской ассоциации независимых аптек Талгат Омаров прямо заявляет, что проблемы неизбежны — как для бизнеса, так и для пациентов.

«Мы сдадим отчет, это где-то в апреле–мае примерно нам прилетят уведомления, блокировки, аресты счетов с налогового комитета. Потому что мы неправильно сдадим, это однозначно. Мы с этим не сталкивались, плюс к этому народное негодование, потому что социальный товар поднимется в цене, однозначно, к гадалке не ходи», — отметил он.

Аптеки распродают старые запасы

Пока новые правила не вступили в силу, аптеки продолжают продавать препараты, закупленные еще в прошлом году, — по прежним ценам. Однако этих запасов хватит ненадолго. Какими окажутся новые ценники, участники рынка сказать не берутся.

При этом фармацевты подчеркивают: рост стоимости лекарств будет обусловлен не только НДС. В цену заложат и сопутствующие расходы — оплату услуг бухгалтеров, приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения, необходимого для корректного учета налога.

Эксперты: регулирование затягивается опасно долго

Специалисты предупреждают: отсутствие оперативных решений может привести к резкому скачку цен. Эксперт в области медицины Вячеслав Локшин считает, что проблему можно было решить значительно проще и быстрее.

По его словам, вместо сложных и затяжных процедур достаточно было закрепить норму, по которой предельные цены автоматически увеличивались бы на размер НДС — примерно на 5 процентов.

«В реальной жизни все, что не регулируется, увеличивается на большую цену. Сегодня такое решение должно быть срочно принято, иначе проблема», — подчеркнул он.

Позиция регулятора: списки есть, но не все

В Комитете контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК поясняют: ряд препаратов уже освобожден от НДС. Речь идет о лекарствах, применяемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, системы ОСМС, а также при лечении социально значимых и орфанных заболеваний.

Всего предусмотрено два перечня. Первый уже опубликован, второй пока находится в ожидании утверждения, что и создает дополнительную неопределенность для рынка.

Предельные цены: решение принято, но не вступило в силу

Что касается ценообразования, в комитете признают наличие небольшой задержки. Однако, как утверждают представители ведомства, принципиальное решение уже принято.

Заместитель председателя комитета Гаухар Раймкулова сообщила, что в правила формирования предельных цен внесена норма, согласно которой они будут рассчитываться без учета НДС. Сейчас соответствующий приказ Министерства здравоохранения проходит процедуру согласования в Министерстве юстиции.

Будет ли дефицит лекарств

Регуляторы уверяют: системного дефицита медикаментов возникнуть не должно. Тем не менее в комитете не исключают, что на переходном этапе возможны временные сбои с поставками, пока новые налоговые и ценовые механизмы не начнут работать слаженно.

Фармрынок тем временем продолжает жить в режиме неопределенности, а пациенты — с опасением следят за тем, что будет с ценами и доступностью жизненно важных лекарств уже в ближайшие месяцы.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь