15.01.2026, 07:54

Казахстанцы массово выбирают эту страну для денежных переводов

Новости Казахстана 0 1 325

Популярность международных систем денежных переводов (СДП) в Казахстане снижается уже третий год подряд. За период с января по октябрь 2025 года объем средств, отправленных за рубеж через СДП, составил 604 млрд тенге. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, что отражает тенденцию к сокращению активности казахстанцев в международных переводах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Фото: 1prof.by
Фото: 1prof.by

Снижение интереса к международным системам переводов

Аналитики отмечают, что объем поступлений из-за рубежа через СДП за год уменьшился на 5,4% и составил 188,6 млрд тенге. Для сравнения, годом ранее падение достигало 22,9%.

В какие страны казахстанцы отправляют больше всего средств

Треть всех отправленных через СДП средств направилась в Узбекистан — 199 млрд тенге. Значительные объемы переводов также пришлись на Россию (179,9 млрд тенге) и Турцию (102,3 млрд тенге). В сумме на эти три страны пришлось почти 80% всех международных переводов казахстанцев.

Среди стран, откуда деньги поступают в Казахстан, также выделяются три лидера:

  • Россия — 44,8 млрд тенге,

  • США — 28,6 млрд тенге,

  • Узбекистан — 21,3 млрд тенге.

Кроме того, заметные объемы переводы поступали из Турции (19,2 млрд тенге), Германии (14,7 млрд тенге) и Южной Кореи (13 млрд тенге).

Снижение активности через ключевые системы переводов

На спад популярности международных переводов повлияло сокращение операций через систему «Золотая Корона», на которую пришлось 83,3% всех отправленных средств и 48,4% всех полученных.

Аналитики уточняют:

«За январь-октябрь 2025 года через систему "Золотая Корона" было отправлено за рубеж 503,4 млрд тенге — на 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Объем полученных из-за рубежа денежных переводов через эту СДП за год сократился на 10,8%, до 91,3 млрд тенге».

Вторая по популярности система — Western Union — показала рост: за рубеж было отправлено 68,7 млрд тенге (+6% за год), а получено из-за рубежа 61 млрд тенге (+2,3%).

Роль других систем: UPT и MoneyGram

Менее масштабные, но заметные объемы пришлись на UPT и MoneyGram:

  • UPT — отправлено 13,9 млрд тенге, получено 1 млрд тенге,

  • MoneyGram — отправлено 13,8 млрд тенге, получено 32,9 млрд тенге.

Это показывает, что, несмотря на общий спад, часть систем удерживает стабильный интерес пользователей, особенно для получения средств из-за рубежа.

