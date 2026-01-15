Паспорт Казахстана становится сильнее: неожиданный рывок в мировом рейтинге

Международное признание паспортов — важный показатель глобальной мобильности и дипломатических успехов страны. В 2026 году Казахстан сделал заметный шаг вперед, укрепив позиции своего документа в рейтинге самых влиятельных паспортов мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

фото: пресс-служба МВД РК

Лидеры 2026 года: Азия впереди

Британская консалтинговая компания Henley & Partners, специализирующаяся на вопросах гражданства и резидентства, составила обновленный рейтинг сильных паспортов 2026 года. По данным компании, лидерами оказались страны Азии:

Сингапур возглавил список с правом безвизового въезда в 192 из 227 стран и территорий, включенных в индекс.

Япония и Южная Корея делят второе место, обеспечивая своим гражданам безвизовый доступ в 188 стран.

Эти показатели демонстрируют высокую степень международной открытости для граждан азиатских государств, что напрямую связано с их экономическим и дипломатическим влиянием.

Европа держит удар: пять стран на третьем месте

Сразу пять европейских стран разделили третью строчку рейтинга:

Дания

Люксембург

Испания

Швеция

Швейцария

Граждане этих государств могут посещать 186 стран и территорий без визы, что подтверждает стабильность и влияние европейских паспортов на мировой арене.

Казахстан делает рывок: плюс четыре позиции

Казахстанский паспорт заметно укрепил свои позиции. В 2026 году он поднялся на четыре строчки, заняв 61-е место среди 227 стран и территорий.

Владельцы казахстанского паспорта могут свободно посещать 78 стран .

Казахстан делит эту позицию с Боливией и Суринамом, демонстрируя, что мобильность граждан страны постепенно расширяется.

Этот прогресс отражает усилия страны по укреплению международного сотрудничества и улучшению условий для путешествий своих граждан.

Рекордсмен рейтинга: стремительный взлет ОАЭ

Самый впечатляющий рост за 20-летнюю историю рейтинга показали Объединенные Арабские Эмираты.

С 2006 года страна поднялась на 57 позиций , обеспечив своим гражданам безвизовый доступ к 149 странам .

Такой успех стал результатом активной дипломатии и смягчения визовой политики, что позволило ОАЭ существенно увеличить глобальную мобильность своих граждан.

Потери и падения: Великобритания уступает позиции

Не все страны смогли удержать свои позиции. Наибольшие потери в 2025 году понесла Великобритания:

За 12 месяцев британский паспорт утратил безвизовый режим с восьми странами .

Это стало сигналом о необходимости пересмотра визовой политики и укрепления дипломатических отношений.

Итог

Мировой рейтинг паспортов в 2026 году демонстрирует динамику международной мобильности: лидируют Азии, Европа остается стабильной, а Казахстан делает уверенный рывок вперед, укрепляя свои позиции на мировой арене.