Малейшая ошибка в трудовом договоре обойдется штрафом до 900 тысяч тенге: новые правила в Казахстане

В Казахстане вступили в силу ужесточения ответственности для работодателей за нарушение правил оформления трудовых договоров. Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях законом от 9 января 2026 года. Теперь любые неточности или задержки в подаче данных о сотрудниках могут обернуться крупными штрафами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Внимание регуляторов сосредоточено на данных, которые работодатели обязаны вносить в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД). Хотя требование существует с 2020 года, на практике многие компании подают сведения с опозданием, неполно или с ошибками.
Штрафы будут применяться в нескольких ситуациях:
если работодатель не внес сведения о приеме или увольнении сотрудника;
если информация была предоставлена с нарушением установленных сроков;
если данные неполные или недостоверные;
если изменения или дополнения к трудовому договору не были отражены в системе.
Другими словами, любой сбой в ведении ЕСУТД теперь рассматривается как серьезное нарушение.
Сумма штрафа зависит от категории работодателя:
Должностные лица: 30 месячных расчетных показателей (МРП);
Малый бизнес и НПО: 60 МРП;
Средний бизнес: 80 МРП;
Крупные компании: 150 МРП.
Для справки, по новым расчетам МРП сумма штрафа для крупных предприятий может достигать 865 тысяч тенге.
Если нарушение повторяется в течение года после первого взыскания, штрафы увеличиваются почти в два раза:
Должностные лица: 60 МРП;
Малый бизнес и НПО: 80 МРП;
Средний бизнес: 100 МРП;
Крупные компании: 200 МРП.
Таким образом, повторная неточность в ЕСУТД может обойтись крупной компании почти в миллион тенге.
Фактически власти приравняли неполное или некорректное оформление трудовых договоров к полноценному нарушению трудового законодательства. Любая недосмотренность или задержка в внесении данных теперь воспринимается как риск серьезного административного наказания.
Для компаний это сигнал о необходимости пересмотра всех внутренних процедур по ведению трудовых договоров и внимательного контроля за соблюдением сроков внесения информации в ЕСУТД.
