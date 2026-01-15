18+
15.01.2026, 08:53

Малейшая ошибка в трудовом договоре обойдется штрафом до 900 тысяч тенге: новые правила в Казахстане

Новости Казахстана 0 869

В Казахстане вступили в силу ужесточения ответственности для работодателей за нарушение правил оформления трудовых договоров. Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях законом от 9 января 2026 года. Теперь любые неточности или задержки в подаче данных о сотрудниках могут обернуться крупными штрафами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые правила — новые риск

Внимание регуляторов сосредоточено на данных, которые работодатели обязаны вносить в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД). Хотя требование существует с 2020 года, на практике многие компании подают сведения с опозданием, неполно или с ошибками.

Когда грозят штрафы

Штрафы будут применяться в нескольких ситуациях:

  • если работодатель не внес сведения о приеме или увольнении сотрудника;

  • если информация была предоставлена с нарушением установленных сроков;

  • если данные неполные или недостоверные;

  • если изменения или дополнения к трудовому договору не были отражены в системе.

Другими словами, любой сбой в ведении ЕСУТД теперь рассматривается как серьезное нарушение.

Размеры штрафов — от ощутимых до колоссальных

Сумма штрафа зависит от категории работодателя:

  • Должностные лица: 30 месячных расчетных показателей (МРП);

  • Малый бизнес и НПО: 60 МРП;

  • Средний бизнес: 80 МРП;

  • Крупные компании: 150 МРП.

Для справки, по новым расчетам МРП сумма штрафа для крупных предприятий может достигать 865 тысяч тенге.

Повторные нарушения — цена ошибки растет

Если нарушение повторяется в течение года после первого взыскания, штрафы увеличиваются почти в два раза:

  • Должностные лица: 60 МРП;

  • Малый бизнес и НПО: 80 МРП;

  • Средний бизнес: 100 МРП;

  • Крупные компании: 200 МРП.

Таким образом, повторная неточность в ЕСУТД может обойтись крупной компании почти в миллион тенге.

Что это означает для работодателей

Фактически власти приравняли неполное или некорректное оформление трудовых договоров к полноценному нарушению трудового законодательства. Любая недосмотренность или задержка в внесении данных теперь воспринимается как риск серьезного административного наказания.

Для компаний это сигнал о необходимости пересмотра всех внутренних процедур по ведению трудовых договоров и внимательного контроля за соблюдением сроков внесения информации в ЕСУТД.

0
4
0
