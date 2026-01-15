18+
15.01.2026, 09:29

Работников из Казахстана нашли мёртвыми на заводе в России

Новости Казахстана 0 899

14 января 2026 года на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), одного из крупнейших активов компании «Северсталь», были обнаружены тела двух сотрудников подрядных организаций, граждан Казахстана. Смерть работников стала известна благодаря сообщениям в соцсетях, вызвавшим широкий резонанс в профессиональном и международном сообществе, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Трагедия на промышленной площадке ЧерМК

 

Официальное подтверждение компании

Компания «Северсталь» оперативно отреагировала на происшествие:

«14 января 2026 года на территории промплощадки ЧерМК обнаружены двое сотрудников подрядных организаций, граждан Казахстана, без признаков жизни. В настоящее время расследуются причины смерти, на месте работают специальные службы. Мы приносим глубокие соболезнования родным сотрудников», — говорится в публикации на официальной странице компании во «ВКонтакте».

Представители завода подчеркнули, что на территории предприятия ведется тщательная проверка всех обстоятельств, связанных с трагедией.

Расследование Следственного комитета РФ

Следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области сообщило, что на место происшествия выехали специалисты для осмотра и проведения необходимых процессуальных действий.

«На место выехали сотрудники следственного отдела по городу Череповцу для производства осмотра места происшествия и проведения необходимых процессуальных действий. Причины произошедшего устанавливаются», — уточнили в СК.

Пока официальные версии причин смерти не раскрываются, но ведется детальное расследование с привлечением всех необходимых служб.

Контекст и резонанс

Череповецкий металлургический комбинат является одним из ключевых предприятий металлургической отрасли России. Любые происшествия на площадке вызывают повышенное внимание СМИ и общественности. В данном случае трагедия затронула иностранцев, что дополнительно усилило международный резонанс.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты на производственных объектах крупного масштаба, несмотря на строгие меры безопасности, могут происходить и требуют максимального внимания к условиям труда и профилактике аварий.

