18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.01.2026, 10:19

Деньги, которые не достанутся детям: что нельзя передать родным в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 988

Казахстанские пенсионные накопления — это не просто деньги на старость. Это сложная система, где не все виды взносов переходят наследникам после смерти вкладчика. Разбираемся, какие именно выплаты достанутся родным, а какие — нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Три составляющие будущей пенсии

Современная система пенсионного обеспечения в Казахстане формируется из нескольких элементов, каждый из которых имеет свои особенности:

  1. Базовая пенсия

    • Выплачивается государством всем гражданам.

    • Размер зависит от трудового стажа и участия в накопительной системе.

  2. Накопительная пенсия

    • Формируется за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) — 10% от зарплаты работников, аналогично для предпринимателей, 1% для самозанятых.

    • Дополнительно включаются добровольные пенсионные взносы (ДПВ) и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) для работников, занятых во вредных производствах.

    • Эти накопления являются собственностью вкладчика и могут быть унаследованы.

  3. Условно-накопительная пенсия (ОПВР)

    • Взносы вносятся работодателем за свой счет.

    • Доступны только гражданам, родившимся с 1975 года, заменяя недоступную солидарную составляющую.

    • Не являются собственностью вкладчика, поэтому наследникам не переходят.

Что нельзя передать наследникам

Согласно данным ЕНПФ:

  • ОПВР — обязательные пенсионные взносы работодателя начисляются на условные счета и не подлежат наследованию.

  • Они выплачиваются пожизненно только при условии, что вкладчик сохраняет гражданство Казахстана и не выезжает на постоянное место жительства за границу.

  • В случае переезда за границу или смены гражданства выплаты ОПВР прекращаются.

Таким образом, даже при наличии крупных накоплений в этой категории наследники не получат эти средства.

Что останется наследникам

Наследникам достаются только те средства, которые формально принадлежат вкладчику:

  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ)

  • Добровольные пенсионные взносы (ДПВ)

  • Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)

Если оформлен пенсионный аннуитет, выплаты по нему могут продолжаться весь гарантийный срок уже в пользу наследников, но условия зависят от конкретного договора.

Возможные изменения в будущем

Эксперты отмечают, что пенсионная система Казахстана может претерпеть изменения:

  • В 2025 году обсуждалось предложение о передаче ОПВР в собственность вкладчиков, что сделало бы их наследуемыми.

  • Есть планы увеличения обязательных удержаний с зарплаты на ОПВ с 10% до 13–18%, чтобы поддержать будущие выплаты.

Если эти изменения вступят в силу, ситуация с наследованием пенсионных накоплений может сильно измениться, особенно на фоне прогнозируемого снижения размера пенсий.

Как обезопасить свои накопления

Для того чтобы максимально сохранить наследственные права:

  • Следите за прозрачностью своих доходов.

  • Используйте добровольные пенсионные взносы для накоплений, которые точно достанутся наследникам.

  • Рассмотрите варианты пенсионного аннуитета с условиями передачи выплат наследникам.

0
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь