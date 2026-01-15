Деньги, которые не достанутся детям: что нельзя передать родным в Казахстане

Казахстанские пенсионные накопления — это не просто деньги на старость. Это сложная система, где не все виды взносов переходят наследникам после смерти вкладчика. Разбираемся, какие именно выплаты достанутся родным, а какие — нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Три составляющие будущей пенсии

Современная система пенсионного обеспечения в Казахстане формируется из нескольких элементов, каждый из которых имеет свои особенности:

Базовая пенсия Выплачивается государством всем гражданам.

Размер зависит от трудового стажа и участия в накопительной системе. Накопительная пенсия Формируется за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) — 10% от зарплаты работников, аналогично для предпринимателей, 1% для самозанятых.

Дополнительно включаются добровольные пенсионные взносы (ДПВ) и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) для работников, занятых во вредных производствах.

Эти накопления являются собственностью вкладчика и могут быть унаследованы. Условно-накопительная пенсия (ОПВР) Взносы вносятся работодателем за свой счет.

Доступны только гражданам, родившимся с 1975 года, заменяя недоступную солидарную составляющую.

Не являются собственностью вкладчика, поэтому наследникам не переходят.

Что нельзя передать наследникам

Согласно данным ЕНПФ:

ОПВР — обязательные пенсионные взносы работодателя начисляются на условные счета и не подлежат наследованию .

Они выплачиваются пожизненно только при условии , что вкладчик сохраняет гражданство Казахстана и не выезжает на постоянное место жительства за границу.

В случае переезда за границу или смены гражданства выплаты ОПВР прекращаются.

Таким образом, даже при наличии крупных накоплений в этой категории наследники не получат эти средства.

Что останется наследникам

Наследникам достаются только те средства, которые формально принадлежат вкладчику:

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ)

Добровольные пенсионные взносы (ДПВ)

Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)

Если оформлен пенсионный аннуитет, выплаты по нему могут продолжаться весь гарантийный срок уже в пользу наследников, но условия зависят от конкретного договора.

Возможные изменения в будущем

Эксперты отмечают, что пенсионная система Казахстана может претерпеть изменения:

В 2025 году обсуждалось предложение о передаче ОПВР в собственность вкладчиков , что сделало бы их наследуемыми.

Есть планы увеличения обязательных удержаний с зарплаты на ОПВ с 10% до 13–18%, чтобы поддержать будущие выплаты.

Если эти изменения вступят в силу, ситуация с наследованием пенсионных накоплений может сильно измениться, особенно на фоне прогнозируемого снижения размера пенсий.

Как обезопасить свои накопления

Для того чтобы максимально сохранить наследственные права: