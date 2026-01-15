Деньги, которые не достанутся детям: что нельзя передать родным в Казахстане

Казахстанские пенсионные накопления — это не просто деньги на старость. Это сложная система, где не все виды взносов переходят наследникам после смерти вкладчика. Разбираемся, какие именно выплаты достанутся родным, а какие — нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Современная система пенсионного обеспечения в Казахстане формируется из нескольких элементов, каждый из которых имеет свои особенности:
Базовая пенсия
Выплачивается государством всем гражданам.
Размер зависит от трудового стажа и участия в накопительной системе.
Накопительная пенсия
Формируется за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) — 10% от зарплаты работников, аналогично для предпринимателей, 1% для самозанятых.
Дополнительно включаются добровольные пенсионные взносы (ДПВ) и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) для работников, занятых во вредных производствах.
Эти накопления являются собственностью вкладчика и могут быть унаследованы.
Условно-накопительная пенсия (ОПВР)
Взносы вносятся работодателем за свой счет.
Доступны только гражданам, родившимся с 1975 года, заменяя недоступную солидарную составляющую.
Не являются собственностью вкладчика, поэтому наследникам не переходят.
Согласно данным ЕНПФ:
ОПВР — обязательные пенсионные взносы работодателя начисляются на условные счета и не подлежат наследованию.
Они выплачиваются пожизненно только при условии, что вкладчик сохраняет гражданство Казахстана и не выезжает на постоянное место жительства за границу.
В случае переезда за границу или смены гражданства выплаты ОПВР прекращаются.
Таким образом, даже при наличии крупных накоплений в этой категории наследники не получат эти средства.
Наследникам достаются только те средства, которые формально принадлежат вкладчику:
Обязательные пенсионные взносы (ОПВ)
Добровольные пенсионные взносы (ДПВ)
Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)
Если оформлен пенсионный аннуитет, выплаты по нему могут продолжаться весь гарантийный срок уже в пользу наследников, но условия зависят от конкретного договора.
Эксперты отмечают, что пенсионная система Казахстана может претерпеть изменения:
В 2025 году обсуждалось предложение о передаче ОПВР в собственность вкладчиков, что сделало бы их наследуемыми.
Есть планы увеличения обязательных удержаний с зарплаты на ОПВ с 10% до 13–18%, чтобы поддержать будущие выплаты.
Если эти изменения вступят в силу, ситуация с наследованием пенсионных накоплений может сильно измениться, особенно на фоне прогнозируемого снижения размера пенсий.
Для того чтобы максимально сохранить наследственные права:
Следите за прозрачностью своих доходов.
Используйте добровольные пенсионные взносы для накоплений, которые точно достанутся наследникам.
Рассмотрите варианты пенсионного аннуитета с условиями передачи выплат наследникам.
