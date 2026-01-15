Казахстанским школьникам открыли прямой путь к обучению в России

Казахстанские старшеклассники получили реальный шанс поступить в один из ведущих гуманитарных университетов России без традиционных конкурсных процедур. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) объявил о проведении олимпиады для учащихся 9–11 (12) классов, победа в которой дает право на квоту для обучения в вузе, сообщает Lada.kz.

© Photo : Российский государственный гуманитарный университет

Главный приз — обучение по квоте

Ключевым стимулом для участников станет возможность получить государственную квоту на обучение в РГГУ.

Как уточняется в официальном сообщении, иностранные граждане, занявшие призовые места в олимпиаде, смогут претендовать на обучение в университете на льготных условиях.

Фактически олимпиада становится альтернативным и упрощенным маршрутом поступления для мотивированных школьников, ориентированных на гуманитарные и социальные науки.

Кто может участвовать в олимпиаде

К участию приглашаются:

учащиеся 9–11 (12) классов школ Казахстана;

школьники, интересующиеся гуманитарными, языковыми и общественными дисциплинами;

абитуриенты, планирующие обучение в российских вузах.

Формат олимпиады позволяет попробовать свои силы даже тем, кто ранее не участвовал в международных конкурсах.

По каким предметам пройдет отбор

Соревнования охватывают ключевые гуманитарные дисциплины, востребованные при поступлении:

история ;

русский язык ;

обществознание ;

литература ;

иностранные языки : английский, немецкий, французский.



Участники могут выбрать направление, соответствующее их академическим интересам и будущей специализации.

Как пройдет олимпиада: этапы и сроки

Олимпиада включает два этапа:

1. Отборочный этап

формат: дистанционный ;

сроки проведения: с 15 по 29 января 2026 года ;

регистрация открыта до 20 января 2026 года включительно.

2. Финальный этап

формат: очный ;

даты проведения: 21–22 февраля 2026 года.

Подробная информация и форма регистрации размещены на официальном ресурсе олимпиады.

Почему именно РГГУ

Российский государственный гуманитарный университет считается одним из флагманов гуманитарного образования в России. Вуз стабильно входит в число ведущих научно-образовательных центров страны.

Ключевые направления подготовки РГГУ:

история и архивоведение;

лингвистика и филология;

международные отношения и политология;

психология;

журналистика;

востоковедение;

информационная безопасность.

В 2025–2026 учебном году университет сохраняет позиции в топ-20 лучших вузов России по гуманитарным направлениям, что делает обучение в РГГУ привлекательным и с точки зрения академической репутации, и перспектив дальнейшей карьеры.

Шанс, который нельзя упускать

Для казахстанских школьников олимпиада РГГУ становится не просто интеллектуальным соревнованием, а реальным инструментом поступления в престижный российский университет. Участие не требует выезда на первом этапе, а приз — открывает двери к качественному высшему образованию.

