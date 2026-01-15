18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.01.2026, 12:22

Казахстанским школьникам открыли прямой путь к обучению в России

Новости Казахстана 0 1 305

Казахстанские старшеклассники получили реальный шанс поступить в один из ведущих гуманитарных университетов России без традиционных конкурсных процедур. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) объявил о проведении олимпиады для учащихся 9–11 (12) классов, победа в которой дает право на квоту для обучения в вузе, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Российский государственный гуманитарный университет
© Photo : Российский государственный гуманитарный университет

Главный приз — обучение по квоте

Ключевым стимулом для участников станет возможность получить государственную квоту на обучение в РГГУ.
Как уточняется в официальном сообщении, иностранные граждане, занявшие призовые места в олимпиаде, смогут претендовать на обучение в университете на льготных условиях.

Фактически олимпиада становится альтернативным и упрощенным маршрутом поступления для мотивированных школьников, ориентированных на гуманитарные и социальные науки.

Кто может участвовать в олимпиаде

К участию приглашаются:

  • учащиеся 9–11 (12) классов школ Казахстана;

  • школьники, интересующиеся гуманитарными, языковыми и общественными дисциплинами;

  • абитуриенты, планирующие обучение в российских вузах.

Формат олимпиады позволяет попробовать свои силы даже тем, кто ранее не участвовал в международных конкурсах.

По каким предметам пройдет отбор

Соревнования охватывают ключевые гуманитарные дисциплины, востребованные при поступлении:

  • история;

  • русский язык;

  • обществознание;

  • литература;

  • иностранные языки:

    • английский,

    • немецкий,

    • французский.

Участники могут выбрать направление, соответствующее их академическим интересам и будущей специализации.

Как пройдет олимпиада: этапы и сроки

Олимпиада включает два этапа:

1. Отборочный этап

  • формат: дистанционный;

  • сроки проведения: с 15 по 29 января 2026 года;

  • регистрация открыта до 20 января 2026 года включительно.

2. Финальный этап

  • формат: очный;

  • даты проведения: 21–22 февраля 2026 года.

Подробная информация и форма регистрации размещены на официальном ресурсе олимпиады.

Почему именно РГГУ

Российский государственный гуманитарный университет считается одним из флагманов гуманитарного образования в России. Вуз стабильно входит в число ведущих научно-образовательных центров страны.

Ключевые направления подготовки РГГУ:

  • история и архивоведение;

  • лингвистика и филология;

  • международные отношения и политология;

  • психология;

  • журналистика;

  • востоковедение;

  • информационная безопасность.

В 2025–2026 учебном году университет сохраняет позиции в топ-20 лучших вузов России по гуманитарным направлениям, что делает обучение в РГГУ привлекательным и с точки зрения академической репутации, и перспектив дальнейшей карьеры.

Шанс, который нельзя упускать

Для казахстанских школьников олимпиада РГГУ становится не просто интеллектуальным соревнованием, а реальным инструментом поступления в престижный российский университет. Участие не требует выезда на первом этапе, а приз — открывает двери к качественному высшему образованию.

Если нужно — могу:

  • усилить заголовок еще больше (более «кликбейтный» или строгий);

  • сократить или, наоборот, сделать текст еще объемнее;

  • адаптировать рерайт под конкретный новостной сайт.

3
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь