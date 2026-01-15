Казахстанским школьникам открыли прямой путь к обучению в России

Казахстанские старшеклассники получили реальный шанс поступить в один из ведущих гуманитарных университетов России без традиционных конкурсных процедур. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) объявил о проведении олимпиады для учащихся 9–11 (12) классов, победа в которой дает право на квоту для обучения в вузе, сообщает Lada.kz.
Ключевым стимулом для участников станет возможность получить государственную квоту на обучение в РГГУ.
Как уточняется в официальном сообщении, иностранные граждане, занявшие призовые места в олимпиаде, смогут претендовать на обучение в университете на льготных условиях.
Фактически олимпиада становится альтернативным и упрощенным маршрутом поступления для мотивированных школьников, ориентированных на гуманитарные и социальные науки.
К участию приглашаются:
учащиеся 9–11 (12) классов школ Казахстана;
школьники, интересующиеся гуманитарными, языковыми и общественными дисциплинами;
абитуриенты, планирующие обучение в российских вузах.
Формат олимпиады позволяет попробовать свои силы даже тем, кто ранее не участвовал в международных конкурсах.
Соревнования охватывают ключевые гуманитарные дисциплины, востребованные при поступлении:
история;
русский язык;
обществознание;
литература;
иностранные языки:
английский,
немецкий,
французский.
Участники могут выбрать направление, соответствующее их академическим интересам и будущей специализации.
Олимпиада включает два этапа:
1. Отборочный этап
формат: дистанционный;
сроки проведения: с 15 по 29 января 2026 года;
регистрация открыта до 20 января 2026 года включительно.
2. Финальный этап
формат: очный;
даты проведения: 21–22 февраля 2026 года.
Подробная информация и форма регистрации размещены на официальном ресурсе олимпиады.
Российский государственный гуманитарный университет считается одним из флагманов гуманитарного образования в России. Вуз стабильно входит в число ведущих научно-образовательных центров страны.
Ключевые направления подготовки РГГУ:
история и архивоведение;
лингвистика и филология;
международные отношения и политология;
психология;
журналистика;
востоковедение;
информационная безопасность.
В 2025–2026 учебном году университет сохраняет позиции в топ-20 лучших вузов России по гуманитарным направлениям, что делает обучение в РГГУ привлекательным и с точки зрения академической репутации, и перспектив дальнейшей карьеры.
Для казахстанских школьников олимпиада РГГУ становится не просто интеллектуальным соревнованием, а реальным инструментом поступления в престижный российский университет. Участие не требует выезда на первом этапе, а приз — открывает двери к качественному высшему образованию.
