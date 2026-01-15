Магазины «у дома» в Казахстане больше не вправе завышать цены: новые правила

Вице-министр торговли Айжан Бижанова объяснила, почему «магазины у дома» обязаны держать цены на социально значимые товары наравне с сетевыми супермаркетами. Список таких товаров вырос до 31 позиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В министерстве торговли и интеграции Казахстана ясно дали понять: поблажек для небольших магазинов не будет.
Вице-министр Айжан Бижанова объяснила, что освобождение «магазинов у дома» от контроля приведет к росту цен на базовые продукты и нарушению принципов честной конкуренции.
«Если дать мелким точкам волю, цены на базовые продукты взлетят», – подчеркнула чиновница.
Теперь независимо от того, покупаете ли вы продукты в гипермаркете или в соседнем магазине, торговая надбавка на СЗПТ не может превышать установленного предела.
Государство берет на себя защиту цен на 31 вид товаров: от муки и масла до овощей, фруктов и рыбы.
Главное правило:
Независимо от формата магазина, торговая наценка не должна превышать 15%.
Для поддержки мелких предпринимателей государство предлагает специальные инструменты:
закупки через Стабфонды;
получение льготных займов для закупки товаров.
Эти меры должны помочь небольшим магазинам конкурировать с крупными сетями и удерживать цены на доступном уровне.
Список расширился и теперь включает не только бакалею, но и свежие овощи, фрукты и рыбу.
Мука пшеничная первого сорта
Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
Рожки (весовые)
Крупа гречневая (ядрица, весовая)
Рис шлифованный (круглозерный, весовой)
Сахар белый (сахар-песок)
Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»)
Чай черный (байховый, без добавок, кроме пакетированного)
Масло подсолнечное
Картофель
Морковь столовая
Лук репчатый
Капуста белокочанная
Помидоры (кроме сортов «черри» и «виноградные»)
Огурцы (кроме сорта «корнишоны»)
Яблоки
Говядина с костями (лопаточно-грудная часть)
Говядина бескостная
Мясной фарш
Баранина (включая бескостную)
Конина (включая бескостную)
Куры (тушка)
Мясо кур (бедро, голень, окорочка)
Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)
Молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, 2,2–6% жирности)
Кефир 2–3% жирности
Сметана
Творог (5–9% жирности)
Сыр твердый и полутвердый (40–50% жирности)
Масло сливочное (несоленое, 72,5–80% жирности)
Яйцо куриное (I категория)
Государство делает явный шаг к защите покупателя и равным условиям конкуренции: теперь мелкий магазин не сможет «поднимать цены по-своему», а жители Казахстана будут точно знать, на какие продукты установлена максимальная наценка.
