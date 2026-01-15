18+
15.01.2026, 13:44

Магазины «у дома» в Казахстане больше не вправе завышать цены: новые правила

Новости Казахстана 0 597

Вице-министр торговли Айжан Бижанова объяснила, почему «магазины у дома» обязаны держать цены на социально значимые товары наравне с сетевыми супермаркетами. Список таких товаров вырос до 31 позиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Единые правила для всех торговых точек

В министерстве торговли и интеграции Казахстана ясно дали понять: поблажек для небольших магазинов не будет.

Вице-министр Айжан Бижанова объяснила, что освобождение «магазинов у дома» от контроля приведет к росту цен на базовые продукты и нарушению принципов честной конкуренции.

«Если дать мелким точкам волю, цены на базовые продукты взлетят», – подчеркнула чиновница.

Теперь независимо от того, покупаете ли вы продукты в гипермаркете или в соседнем магазине, торговая надбавка на СЗПТ не может превышать установленного предела.

Что это значит для покупателей

Государство берет на себя защиту цен на 31 вид товаров: от муки и масла до овощей, фруктов и рыбы.

Главное правило:

  • Независимо от формата магазина, торговая наценка не должна превышать 15%.

Для поддержки мелких предпринимателей государство предлагает специальные инструменты:

  • закупки через Стабфонды;

  • получение льготных займов для закупки товаров.

Эти меры должны помочь небольшим магазинам конкурировать с крупными сетями и удерживать цены на доступном уровне.

Полный список социально значимых товаров в 2026 году

Список расширился и теперь включает не только бакалею, но и свежие овощи, фрукты и рыбу.

Мука и хлеб

  • Мука пшеничная первого сорта

  • Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)

  • Рожки (весовые)

Крупы и бакалея

  • Крупа гречневая (ядрица, весовая)

  • Рис шлифованный (круглозерный, весовой)

  • Сахар белый (сахар-песок)

  • Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»)

  • Чай черный (байховый, без добавок, кроме пакетированного)

  • Масло подсолнечное

Овощи и фрукты

  • Картофель

  • Морковь столовая

  • Лук репчатый

  • Капуста белокочанная

  • Помидоры (кроме сортов «черри» и «виноградные»)

  • Огурцы (кроме сорта «корнишоны»)

  • Яблоки

Мясо и рыба

  • Говядина с костями (лопаточно-грудная часть)

  • Говядина бескостная

  • Мясной фарш

  • Баранина (включая бескостную)

  • Конина (включая бескостную)

  • Куры (тушка)

  • Мясо кур (бедро, голень, окорочка)

  • Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)

Молочные продукты и яйца

  • Молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, 2,2–6% жирности)

  • Кефир 2–3% жирности

  • Сметана

  • Творог (5–9% жирности)

  • Сыр твердый и полутвердый (40–50% жирности)

  • Масло сливочное (несоленое, 72,5–80% жирности)

  • Яйцо куриное (I категория)

Государство делает явный шаг к защите покупателя и равным условиям конкуренции: теперь мелкий магазин не сможет «поднимать цены по-своему», а жители Казахстана будут точно знать, на какие продукты установлена максимальная наценка.

7
0
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
А где узнать стартовые цены на базовые продукты? От какой цены надо высчитывать наценку 15%?
15.01.2026, 17:10
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ещё у каждого магазина поставьте полицейского и налоговика. Чушь полная, никто не будет соблюдать минимальные наценки, если магазин в аренде, то он автоматически убыточный и будет работать в минус.
15.01.2026, 10:12
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

