Магазины «у дома» в Казахстане больше не вправе завышать цены: новые правила

Вице-министр торговли Айжан Бижанова объяснила, почему «магазины у дома» обязаны держать цены на социально значимые товары наравне с сетевыми супермаркетами. Список таких товаров вырос до 31 позиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: кадр YouTube

Единые правила для всех торговых точек

В министерстве торговли и интеграции Казахстана ясно дали понять: поблажек для небольших магазинов не будет.

Вице-министр Айжан Бижанова объяснила, что освобождение «магазинов у дома» от контроля приведет к росту цен на базовые продукты и нарушению принципов честной конкуренции.

«Если дать мелким точкам волю, цены на базовые продукты взлетят», – подчеркнула чиновница.

Теперь независимо от того, покупаете ли вы продукты в гипермаркете или в соседнем магазине, торговая надбавка на СЗПТ не может превышать установленного предела.

Что это значит для покупателей

Государство берет на себя защиту цен на 31 вид товаров: от муки и масла до овощей, фруктов и рыбы.

Главное правило:

Независимо от формата магазина, торговая наценка не должна превышать 15%.

Для поддержки мелких предпринимателей государство предлагает специальные инструменты:

закупки через Стабфонды ;

получение льготных займов для закупки товаров.

Эти меры должны помочь небольшим магазинам конкурировать с крупными сетями и удерживать цены на доступном уровне.

Полный список социально значимых товаров в 2026 году

Список расширился и теперь включает не только бакалею, но и свежие овощи, фрукты и рыбу.

Мука и хлеб

Мука пшеничная первого сорта

Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)

Рожки (весовые)

Крупы и бакалея

Крупа гречневая (ядрица, весовая)

Рис шлифованный (круглозерный, весовой)

Сахар белый (сахар-песок)

Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»)

Чай черный (байховый, без добавок, кроме пакетированного)

Масло подсолнечное

Овощи и фрукты

Картофель

Морковь столовая

Лук репчатый

Капуста белокочанная

Помидоры (кроме сортов «черри» и «виноградные»)

Огурцы (кроме сорта «корнишоны»)

Яблоки

Мясо и рыба

Говядина с костями (лопаточно-грудная часть)

Говядина бескостная

Мясной фарш

Баранина (включая бескостную)

Конина (включая бескостную)

Куры (тушка)

Мясо кур (бедро, голень, окорочка)

Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)

Молочные продукты и яйца

Молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, 2,2–6% жирности)

Кефир 2–3% жирности

Сметана

Творог (5–9% жирности)

Сыр твердый и полутвердый (40–50% жирности)

Масло сливочное (несоленое, 72,5–80% жирности)

Яйцо куриное (I категория)

Государство делает явный шаг к защите покупателя и равным условиям конкуренции: теперь мелкий магазин не сможет «поднимать цены по-своему», а жители Казахстана будут точно знать, на какие продукты установлена максимальная наценка.