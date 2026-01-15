В Казахстане хотят изменить правила проверки водителей на алкоголь

Депутат Сената Жанна Асанова выступила на пленарном заседании 15 января 2026 года с критикой действующей системы проверки водителей на степень опьянения. По словам сенатора, существующая модель медицинского освидетельствования водителей имеет ряд серьезных недостатков, которые снижают эффективность правоохранительной системы и создают риски злоупотреблений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Централизация лабораторий создаёт узкое горлышко

Сегодня медицинское освидетельствование водителей проводится исключительно в государственных медицинских организациях, оснащённых лабораториями.

«Возможности этой системы объективно ограничены. Например, в Алматы, где проживает более двух миллионов человек, функционируют всего две государственных лаборатории, куда доставляются все лица с подозрением на опьянение», – отметила Асанова.

По её словам, чрезмерная централизация приводит к перегрузке лабораторий и долгим задержкам водителей, находящихся в уязвимом процессуальном положении. Сотрудники полиции вынуждены тратить значительное количество времени и ресурсов на сопровождение проверок, что снижает общую эффективность работы правоохранительных органов.

Отсутствие альтернативы подрывает доверие к экспертизе

Сенатор подчеркнула, что у граждан нет возможности выбора лаборатории или прохождения независимой повторной проверки, что ограничивает их право на защиту. Высокая нагрузка и недостаточное оснащение лабораторий создают риски нарушений методик отбора, хранения и анализа проб, а также процессуальных ошибок при оформлении материалов. В итоге это сказывается на устойчивости результатов экспертизы в суде.

Предлагаемая реформа: частные лаборатории и право выбора

В качестве решения Жанна Асанова предлагает внедрить модель медицинского освидетельствования с участием аккредитованных частных лабораторий, включив их в единый реестр наряду с государственными учреждениями. Сенатор также предлагает закрепить механизм допуска к аккредитации частных лабораторий и признания их заключений в процессуальном порядке.

Кроме того, рассматривается возможность предоставления водителям права самостоятельно выбирать лабораторию для проведения повторной проверки, что, по мнению Асановой, повысит прозрачность системы и доверие к результатам экспертиз.