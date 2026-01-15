Что уберут из городов Казахстана: страна готовится к масштабной «чистке»

Казахстан готовится к масштабной трансформации системы управления отходами. Министерство экологии и природных ресурсов страны анонсировало ужесточение контроля за утилизацией промышленных отходов и внедрение цифровых технологий для управления мусором. Эти меры направлены на сокращение свалок, вовлечение отходов во вторичный оборот и развитие «зеленой» экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Сейчас владельцы промышленных отходов действуют по пятиступенчатой иерархии:
Предотвращение образования отходов
Подготовка к повторному использованию
Переработка
Утилизация
Удаление остаточных отходов
Министерство планирует перейти от традиционной практики захоронения к принципу вовлечения отходов в экономический оборот. Для этого будут усилены правила регулирования отрасли, а также запущена цифровизация, позволяющая отслеживать все виды отходов в реальном времени.
В рамках концепции предполагается создание единого национального реестра отходов. Все образователи мусора — от промышленных предприятий до малых компаний — должны будут зарегистрироваться в информационной системе, что позволит:
вести учет всех видов отходов;
контролировать хранение и транспортировку;
предотвращать вторичное загрязнение;
своевременно рекультивировать территории.
Таким образом, появится цифровая база данных, которая станет инструментом контроля и планирования на государственном уровне.
Документ предусматривает обязательный перевод неиспользованных промышленных отходов и техногенных минеральных образований (ТМО) на переработку. Субъекты рынка смогут получить их для повторного использования, а процедура передачи прав будет упрощена для потенциальных инвесторов.
Дополнительно предприятия самостоятельно внедряют собственные технологии переработки:
создаются комплексы при ТЭЦ;
перерабатывается серый шлам;
внедряются новые экологические решения.
Для таких инициатив предусмотрены стимулы, способствующие расширению «зеленых» проектов.
Особое место в концепции занимает присвоение организации «Жасыл даму» статуса национального центра управления отходами. Это позволит создать единый институт, который будет:
собирать и анализировать данные обо всех видах отходов в стране;
вести кадастры и реестры;
управлять цифровыми платформами для контроля за обращением мусора;
способствовать внедрению принципов расширенной ответственности производителей.
Помимо контроля, центр станет инструментом привлечения инвестиций и поддержки малого и среднего бизнеса в сфере сбора, сортировки, переработки и повторного использования отходов.
Ожидается, что внедрение концепции позволит:
провести инвентаризацию всех видов отходов, за исключением радиоактивных;
сократить долю выбросов на полигоны твердых бытовых отходов;
уменьшить количество промышленных отходов, не вовлекаемых во вторичный оборот;
создать новые рабочие места и коммерциализировать сектор;
внедрить принципы циркулярной экономики, когда ресурсы используются повторно вместо захоронения.
Таким образом, Казахстан не только повышает экологическую безопасность, но и закладывает основу для устойчивого экономического развития на базе переработки отходов.
Комментарии0 комментарий(ев)