Что уберут из городов Казахстана: страна готовится к масштабной «чистке»

Казахстан готовится к масштабной трансформации системы управления отходами. Министерство экологии и природных ресурсов страны анонсировало ужесточение контроля за утилизацией промышленных отходов и внедрение цифровых технологий для управления мусором. Эти меры направлены на сокращение свалок, вовлечение отходов во вторичный оборот и развитие «зеленой» экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Sputnik / Владислав Воднев

Новая концепция управления отходами: от захоронения к обороту

Сейчас владельцы промышленных отходов действуют по пятиступенчатой иерархии:

Предотвращение образования отходов Подготовка к повторному использованию Переработка Утилизация Удаление остаточных отходов

Министерство планирует перейти от традиционной практики захоронения к принципу вовлечения отходов в экономический оборот. Для этого будут усилены правила регулирования отрасли, а также запущена цифровизация, позволяющая отслеживать все виды отходов в реальном времени.

Полная инвентаризация и цифровой госкадастр

В рамках концепции предполагается создание единого национального реестра отходов. Все образователи мусора — от промышленных предприятий до малых компаний — должны будут зарегистрироваться в информационной системе, что позволит:

вести учет всех видов отходов;

контролировать хранение и транспортировку;

предотвращать вторичное загрязнение;

своевременно рекультивировать территории.

Таким образом, появится цифровая база данных, которая станет инструментом контроля и планирования на государственном уровне.

Механизмы вовлечения отходов во вторичный оборот

Документ предусматривает обязательный перевод неиспользованных промышленных отходов и техногенных минеральных образований (ТМО) на переработку. Субъекты рынка смогут получить их для повторного использования, а процедура передачи прав будет упрощена для потенциальных инвесторов.

Дополнительно предприятия самостоятельно внедряют собственные технологии переработки:

создаются комплексы при ТЭЦ;

перерабатывается серый шлам;

внедряются новые экологические решения.

Для таких инициатив предусмотрены стимулы, способствующие расширению «зеленых» проектов.

«Жасыл даму» станет национальным центром управления отходами

Особое место в концепции занимает присвоение организации «Жасыл даму» статуса национального центра управления отходами. Это позволит создать единый институт, который будет:

собирать и анализировать данные обо всех видах отходов в стране;

вести кадастры и реестры;

управлять цифровыми платформами для контроля за обращением мусора;

способствовать внедрению принципов расширенной ответственности производителей.

Помимо контроля, центр станет инструментом привлечения инвестиций и поддержки малого и среднего бизнеса в сфере сбора, сортировки, переработки и повторного использования отходов.

Экологический и экономический эффект

Ожидается, что внедрение концепции позволит:

провести инвентаризацию всех видов отходов , за исключением радиоактивных;

сократить долю выбросов на полигоны твердых бытовых отходов;

уменьшить количество промышленных отходов, не вовлекаемых во вторичный оборот;

создать новые рабочие места и коммерциализировать сектор;

внедрить принципы циркулярной экономики, когда ресурсы используются повторно вместо захоронения.

Таким образом, Казахстан не только повышает экологическую безопасность, но и закладывает основу для устойчивого экономического развития на базе переработки отходов.