18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.01.2026, 18:17

Что уберут из городов Казахстана: страна готовится к масштабной «чистке»

Новости Казахстана 0 588

Казахстан готовится к масштабной трансформации системы управления отходами. Министерство экологии и природных ресурсов страны анонсировало ужесточение контроля за утилизацией промышленных отходов и внедрение цифровых технологий для управления мусором. Эти меры направлены на сокращение свалок, вовлечение отходов во вторичный оборот и развитие «зеленой» экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Новая концепция управления отходами: от захоронения к обороту

Сейчас владельцы промышленных отходов действуют по пятиступенчатой иерархии:

  1. Предотвращение образования отходов

  2. Подготовка к повторному использованию

  3. Переработка

  4. Утилизация

  5. Удаление остаточных отходов

Министерство планирует перейти от традиционной практики захоронения к принципу вовлечения отходов в экономический оборот. Для этого будут усилены правила регулирования отрасли, а также запущена цифровизация, позволяющая отслеживать все виды отходов в реальном времени.

Полная инвентаризация и цифровой госкадастр

В рамках концепции предполагается создание единого национального реестра отходов. Все образователи мусора — от промышленных предприятий до малых компаний — должны будут зарегистрироваться в информационной системе, что позволит:

  • вести учет всех видов отходов;

  • контролировать хранение и транспортировку;

  • предотвращать вторичное загрязнение;

  • своевременно рекультивировать территории.

Таким образом, появится цифровая база данных, которая станет инструментом контроля и планирования на государственном уровне.

Механизмы вовлечения отходов во вторичный оборот

Документ предусматривает обязательный перевод неиспользованных промышленных отходов и техногенных минеральных образований (ТМО) на переработку. Субъекты рынка смогут получить их для повторного использования, а процедура передачи прав будет упрощена для потенциальных инвесторов.

Дополнительно предприятия самостоятельно внедряют собственные технологии переработки:

  • создаются комплексы при ТЭЦ;

  • перерабатывается серый шлам;

  • внедряются новые экологические решения.

Для таких инициатив предусмотрены стимулы, способствующие расширению «зеленых» проектов.

«Жасыл даму» станет национальным центром управления отходами

Особое место в концепции занимает присвоение организации «Жасыл даму» статуса национального центра управления отходами. Это позволит создать единый институт, который будет:

  • собирать и анализировать данные обо всех видах отходов в стране;

  • вести кадастры и реестры;

  • управлять цифровыми платформами для контроля за обращением мусора;

  • способствовать внедрению принципов расширенной ответственности производителей.

Помимо контроля, центр станет инструментом привлечения инвестиций и поддержки малого и среднего бизнеса в сфере сбора, сортировки, переработки и повторного использования отходов.

Экологический и экономический эффект

Ожидается, что внедрение концепции позволит:

  • провести инвентаризацию всех видов отходов, за исключением радиоактивных;

  • сократить долю выбросов на полигоны твердых бытовых отходов;

  • уменьшить количество промышленных отходов, не вовлекаемых во вторичный оборот;

  • создать новые рабочие места и коммерциализировать сектор;

  • внедрить принципы циркулярной экономики, когда ресурсы используются повторно вместо захоронения.

Таким образом, Казахстан не только повышает экологическую безопасность, но и закладывает основу для устойчивого экономического развития на базе переработки отходов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь