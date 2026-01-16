18+
16.01.2026, 06:53

Казахстан меняет контроль за казной: триллионы теперь под новым надзором

Новости Казахстана 0 547

В Казахстане контроль за республиканским бюджетом выходит на новый технологический уровень. Уже в ближайшее время предварительную проверку главного финансового документа страны планируют доверить ИИ-агентам, способным анализировать огромные массивы данных и выявлять потенциальные риски еще до начала исполнения бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: kazlenta.kz
Фото: kazlenta.kz

Об этом сообщили в Высшей аудиторской палате (ВАП), подчеркнув, что цифровизация аудита становится одним из ключевых приоритетов ведомства.

Искусственный интеллект вместо рутинных проверок

В ВАП пояснили, что основной упор делается на технологии больших данных и искусственного интеллекта. Это позволит автоматизировать значительную часть рутинных процедур, снизить влияние человеческого фактора и повысить качество финансового контроля.

«Сейчас ведомством прорабатываются ИИ-агенты, которые будут помогать в предварительной оценке проекта республиканского бюджета и подготовке ежегодного отчета для парламента», — сообщили в Высшей аудиторской палате.

Ожидается, что ИИ будет:

  • анализировать структуру и параметры бюджетных расходов;

  • выявлять несоответствия и потенциально неэффективные статьи;

  • ускорять подготовку аналитических отчетов;

  • повышать прозрачность бюджетного процесса.

Планы на 2026 год: десятки проверок ключевых отраслей

Параллельно с внедрением ИИ-аудита Высшая аудиторская палата уже сформировала масштабные планы на 2026 год. В течение года аудиторы намерены провести 37 проверок, которые охватят стратегически важные направления.

В зоне внимания окажутся:

  • поддержка отечественных производителей фармацевтической продукции;

  • работа по привлечению инвестиций;

  • реализация национальных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения»;

  • газовая отрасль;

  • деятельность «Казпочты»;

  • Комитет уголовно-исполнительной системы;

  • государственная информационная политика и другие сферы.

Итоги 2025 года: рекордные масштабы аудита

Для понимания масштабов работы достаточно взглянуть на итоги 2025 года. За этот период ВАП провела 32 крупных аудита, охватив:

  • 250 объектов контроля;

  • финансовые потоки на сумму 74 трлн тенге.

Результаты проверок оказались весьма показательными.

Нарушения на триллионы и возврат средств государству

По данным Высшей аудиторской палаты, в ходе аудитов были выявлены нарушения на сумму более 2,9 трлн тенге. При этом часть ущерба уже удалось компенсировать.

В частности:

  • свыше 365 млрд тенге возмещено и восстановлено в пользу государства;

  • 293 физических и юридических лица привлечены к административной ответственности;

  • 44 материала переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, для устранения системных проблем:

  • правительству и объектам аудита направлено 132 рекомендации;

  • выдано около 1,4 тыс. конкретных поручений, обязательных к исполнению.

Кто понес дисциплинарную ответственность

По итогам аудитов в 2025 году к дисциплинарной ответственности были привлечены 198 должностных лиц. Среди них — представители самых разных уровней и сфер.

В список вошли:

  • сотрудники министерств просвещения, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, туризма и спорта;

  • работники компаний «Самрук-Энерго» и НК «Продовольственная контрактная корпорация»;

  • представители национальных медицинских центров и социально-предпринимательских корпораций;

  • ректоры ряда ведущих вузов;

  • специалисты спортивных образовательных учреждений;

  • уполномоченные должностные лица Северо-Казахстанской области.

Контроль будущего: ставка на технологии

Внедрение ИИ-агентов в бюджетный аудит может стать одним из самых заметных шагов в реформировании системы государственного финансового контроля. Использование алгоритмов и больших данных должно не только ускорить проверки, но и сделать их более точными, прозрачными и превентивными.

Фактически Казахстан делает ставку на цифровой надзор, при котором ошибки и нарушения будут выявляться еще на стадии планирования — до того, как миллиарды тенге покинут казну.

1
0
0
