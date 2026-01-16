Казахстан меняет контроль за казной: триллионы теперь под новым надзором

В Казахстане контроль за республиканским бюджетом выходит на новый технологический уровень. Уже в ближайшее время предварительную проверку главного финансового документа страны планируют доверить ИИ-агентам, способным анализировать огромные массивы данных и выявлять потенциальные риски еще до начала исполнения бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Об этом сообщили в Высшей аудиторской палате (ВАП), подчеркнув, что цифровизация аудита становится одним из ключевых приоритетов ведомства.
В ВАП пояснили, что основной упор делается на технологии больших данных и искусственного интеллекта. Это позволит автоматизировать значительную часть рутинных процедур, снизить влияние человеческого фактора и повысить качество финансового контроля.
«Сейчас ведомством прорабатываются ИИ-агенты, которые будут помогать в предварительной оценке проекта республиканского бюджета и подготовке ежегодного отчета для парламента», — сообщили в Высшей аудиторской палате.
Ожидается, что ИИ будет:
анализировать структуру и параметры бюджетных расходов;
выявлять несоответствия и потенциально неэффективные статьи;
ускорять подготовку аналитических отчетов;
повышать прозрачность бюджетного процесса.
Параллельно с внедрением ИИ-аудита Высшая аудиторская палата уже сформировала масштабные планы на 2026 год. В течение года аудиторы намерены провести 37 проверок, которые охватят стратегически важные направления.
В зоне внимания окажутся:
поддержка отечественных производителей фармацевтической продукции;
работа по привлечению инвестиций;
реализация национальных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения»;
газовая отрасль;
деятельность «Казпочты»;
Комитет уголовно-исполнительной системы;
государственная информационная политика и другие сферы.
Для понимания масштабов работы достаточно взглянуть на итоги 2025 года. За этот период ВАП провела 32 крупных аудита, охватив:
250 объектов контроля;
финансовые потоки на сумму 74 трлн тенге.
Результаты проверок оказались весьма показательными.
По данным Высшей аудиторской палаты, в ходе аудитов были выявлены нарушения на сумму более 2,9 трлн тенге. При этом часть ущерба уже удалось компенсировать.
В частности:
свыше 365 млрд тенге возмещено и восстановлено в пользу государства;
293 физических и юридических лица привлечены к административной ответственности;
44 материала переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Кроме того, для устранения системных проблем:
правительству и объектам аудита направлено 132 рекомендации;
выдано около 1,4 тыс. конкретных поручений, обязательных к исполнению.
По итогам аудитов в 2025 году к дисциплинарной ответственности были привлечены 198 должностных лиц. Среди них — представители самых разных уровней и сфер.
В список вошли:
сотрудники министерств просвещения, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, туризма и спорта;
работники компаний «Самрук-Энерго» и НК «Продовольственная контрактная корпорация»;
представители национальных медицинских центров и социально-предпринимательских корпораций;
ректоры ряда ведущих вузов;
специалисты спортивных образовательных учреждений;
уполномоченные должностные лица Северо-Казахстанской области.
Внедрение ИИ-агентов в бюджетный аудит может стать одним из самых заметных шагов в реформировании системы государственного финансового контроля. Использование алгоритмов и больших данных должно не только ускорить проверки, но и сделать их более точными, прозрачными и превентивными.
Фактически Казахстан делает ставку на цифровой надзор, при котором ошибки и нарушения будут выявляться еще на стадии планирования — до того, как миллиарды тенге покинут казну.
Комментарии0 комментарий(ев)