Продукты в Казахстане теперь под особым надзором: что нужно знать

В Казахстане официально расширен перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Это решение призвано сделать наиболее востребованные продукты питания доступными для населения и стабилизировать их цены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года № 362-н вступил в силу с 4 января 2026 года. Он увеличил количество социально значимых товаров с 19 до 31 позиции.
Основная цель расширения перечня:
Обеспечить доступ населения к продуктам первой необходимости.
Укрепить прозрачность ценообразования.
Исключить влияние посредников, завышающих торговые наценки.
Производители и импортёры товаров, включённых в перечень СЗПТ, получают несколько преимуществ:
Освобождение от выплат торговым сетям (вознаграждения, ретро-бонусы), что снижает конечную цену для потребителей.
Стимулы для увеличения производства и расширения мощностей.
Доступ к государственной поддержке: льготные перевозки, фиксированные коммунальные тарифы, льготные оборотные средства и другие меры.
Мука пшеничная первого сорта
Хлеб пшеничный формовой
Рожки
Крупа гречневая (ядрица)
Рис шлифованный (круглозерный)
Картофель
Морковь столовая
Лук репчатый
Капуста белокочанная
Помидоры (кроме сортов «черри» и «виноградные»)
Огурцы (кроме сорта «корнишоны»)
Яблоки
Сахар белый (сахар-песок)
Масло подсолнечное
Говядина с костями
Говядина бескостная
Мясной фарш
Баранина (включая бескостную)
Конина (включая бескостную)
Рыба свежая, охлаждённая и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)
Мясо кур (бедро, голень, окорочка)
Куры (тушка)
Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное и стерилизованное (2,2–6% жирности, без вкусовых добавок, кроме безлактозного)
Кефир (2–3% жирности, кроме безлактозного)
Сметана (кроме безлактозной)
Творог (5–9% жирности, кроме безлактозного)
Сыр твердый, полутвердый (40–50% жирности)
Масло сливочное (несолёное, 72,5–80% жирности, без растительных жиров и наполнителей)
Яйцо куриное I категории
Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного)
Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»)
Расширение перечня СЗПТ – это временная мера, направленная на:
Снижение стоимости базовых продуктов на полках магазинов.
Устранение спекуляций и необоснованных торговых наценок.
Обеспечение стабильности продовольственного рынка и повышения прозрачности цен для потребителей.
Таким образом, Казахстан делает стратегический шаг в сторону доступности и контроля цен на продукты первой необходимости, поддерживая и население, и отечественных производителей.
