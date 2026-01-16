Продукты в Казахстане теперь под особым надзором: что нужно знать

В Казахстане официально расширен перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Это решение призвано сделать наиболее востребованные продукты питания доступными для населения и стабилизировать их цены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: GROK

Расширение перечня: что изменилось

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года № 362-н вступил в силу с 4 января 2026 года. Он увеличил количество социально значимых товаров с 19 до 31 позиции.

Основная цель расширения перечня:

Обеспечить доступ населения к продуктам первой необходимости.

Укрепить прозрачность ценообразования.

Исключить влияние посредников, завышающих торговые наценки.

Почему это важно для производителей

Производители и импортёры товаров, включённых в перечень СЗПТ, получают несколько преимуществ:

Освобождение от выплат торговым сетям (вознаграждения, ретро-бонусы), что снижает конечную цену для потребителей.

Стимулы для увеличения производства и расширения мощностей.

Доступ к государственной поддержке: льготные перевозки, фиксированные коммунальные тарифы, льготные оборотные средства и другие меры.

Перечень социально значимых продовольственных товаров

Мука пшеничная первого сорта Хлеб пшеничный формовой Рожки Крупа гречневая (ядрица) Рис шлифованный (круглозерный) Картофель Морковь столовая Лук репчатый Капуста белокочанная Помидоры (кроме сортов «черри» и «виноградные») Огурцы (кроме сорта «корнишоны») Яблоки Сахар белый (сахар-песок) Масло подсолнечное Говядина с костями Говядина бескостная Мясной фарш Баранина (включая бескостную) Конина (включая бескостную) Рыба свежая, охлаждённая и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан) Мясо кур (бедро, голень, окорочка) Куры (тушка) Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное и стерилизованное (2,2–6% жирности, без вкусовых добавок, кроме безлактозного) Кефир (2–3% жирности, кроме безлактозного) Сметана (кроме безлактозной) Творог (5–9% жирности, кроме безлактозного) Сыр твердый, полутвердый (40–50% жирности) Масло сливочное (несолёное, 72,5–80% жирности, без растительных жиров и наполнителей) Яйцо куриное I категории Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного) Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»)

Что это значит для населения

Расширение перечня СЗПТ – это временная мера, направленная на:

Снижение стоимости базовых продуктов на полках магазинов.

Устранение спекуляций и необоснованных торговых наценок .

Обеспечение стабильности продовольственного рынка и повышения прозрачности цен для потребителей.

Таким образом, Казахстан делает стратегический шаг в сторону доступности и контроля цен на продукты первой необходимости, поддерживая и население, и отечественных производителей.