Казахстан пересмотрел ключевые экономические прогнозы: что ждёт ВВП, инфляцию и цены на нефть

В Казахстане специалисты пересмотрели прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям: ценам на нефть, росту ВВП и инфляции. Новые оценки стали результатом последнего макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Фото: Shutterstock

Цены на нефть: небольшой спад в 2026 году

Эксперты снизили прогноз стоимости нефти марки Brent на 2026 год: теперь ожидается 62,5 доллара за баррель вместо прежних 63,8. При этом прогноз на 2027 год остался без изменений — 64,1 доллара за баррель, а на 2028 год эксперты ждут роста до 67,5 доллара.

Такой пересмотр объясняется изменениями на мировых рынках, колебаниями спроса и глобальными экономическими факторами, которые напрямую влияют на доходы Казахстана от экспорта «чёрного золота».

ВВП Казахстана: умеренное снижение темпов роста

Прогноз роста экономики страны также скорректирован. На 2026 год ожидаемый рост ВВП снизился с 4,9 до 4,8 процента. Более значительные изменения эксперты отметили на 2027 год — с 5 до 4,4 процента. В 2028 году рост ВВП, по оценкам аналитиков, составит 4,2 процента.

Экономисты подчеркивают, что снижение темпов роста связано как с внешними экономическими колебаниями, так и с внутренними факторами, включая инвестиционный климат и структуру внутреннего спроса.

Инфляция и базовая ставка: рост и постепенное снижение

Ожидания по инфляции на 2026 год были пересмотрены вверх: вместо 10 процентов теперь прогнозируется 10,8 процента. На 2027 год изменения минимальны — 6,9 процента вместо 7, а в 2028 году инфляция, по прогнозам, снизится до 6,5 процента.

Что касается базовой ставки, медианные прогнозы на конец 2026 года остаются на уровне 16 процентов. На 2027 год ставка ожидается ниже — 12,5 процента вместо прежних 13, а к 2028 году эксперты прогнозируют снижение до 10 процентов, по мере ослабления инфляционного давления.

Кто участвовал в опросе

В опросе приняли участие 13 организаций, занимающихся анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. Среди респондентов — профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации и рейтинговые агентства.

В пресс-службе Нацбанка подчеркнули, что результаты опроса не являются официальным прогнозом Национального банка. Этот макроэкономический обзор отражает независимое мнение экспертов о текущей ситуации и ожиданиях по развитию казахстанской и мировой экономики.