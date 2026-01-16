В 2026 году казахстанцам хотят открыть новый способ к уникальным вложениям и получить доход

В Казахстане может открыться новый способ вложений для частных инвесторов уже в 2026 году. Речь идет о биржевых фондах (ETF), которые позволяют инвестировать в крупнейшие отечественные компании простым и доступным способом. Эксперты прогнозируют рост интереса населения к финансовым инструментам, а первые результаты 2025 года показывают положительную динамику на фондовом рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Основные показатели KASE в 2025 году

По итогам прошлого года казахстанские компании, включенные в индекс KASE, показали высокую доходность, что привлекает внимание инвесторов. Ключевые цифры биржи:

Объем торгов на KASE вырос на 3% и достиг 400,8 трлн тенге .

Капитализация рынка акций увеличилась на 18,7% – до 39 трлн тенге (примерно 77,6 млрд долларов США).

Индекс KASE , который отслеживает 10 крупнейших публичных компаний страны, вырос на 26,1% .

7 из 10 компаний индекса показали положительную динамику и выплатили дивиденды акционерам.

Эти показатели превысили доходность банковских депозитов, что делает акции привлекательной альтернативой для казахстанцев.

Казахстанцы проявляют растущий интерес к акциям

Вторичный рынок акций также демонстрирует значительный рост:

Объем торгов вырос на 22,9% , достигнув 305,6 млрд тенге .

Физические лица стали доминирующей категорией инвесторов, занимая 55,8% от оборота торгов акциями.

На рынке KASE Global, который дает доступ к иностранным ценным бумагам, доля розничных инвесторов составила 38,9%, а самыми популярными активами стали ETF на биткоин, а также акции Nvidia, AMD и Intel.

Кому казахстанцы дают деньги в долг: облигации и МФО

Облигации представляют собой долговые ценные бумаги: покупая их, инвестор фактически предоставляет компании или государству кредит под процент.

Частные инвесторы проявляют высокий интерес к корпоративным облигациям , особенно в секторе микрофинансовых организаций (МФО) – они вошли в топ-5 выбора физлиц.

Розничные инвесторы составили 19,5% от объема корпоративных облигаций на KASE.

Таким образом, казахстанцы не только вкладывают в акции, но и активно предоставляют средства компаниям через долговые инструменты.

Биржевые фонды (ETF) сделают инвестиции доступнее

Традиционно для инвестиций в индекс KASE нужно было покупать акции всех входящих в него компаний, что требовало больших средств и времени. Решением становятся ETF, которые:

Продаются как обычные акции, но повторяют структуру индекса .

Позволяют инвестировать с меньшей суммой и без необходимости управлять каждым активом отдельно.

Отражают рост или падение индекса: если индекс растет – увеличивается стоимость вложений, если падает – снижается.

На международных биржах такие инструменты распространены, например, S&P 500 ETF (SPY) повторяет структуру портфеля 500 ведущих компаний США.

В Казахстане на текущий момент доступен один ETF – IE_FXBF, который в 2025 году вырос на 32%, с 3 213 до 4 238,9 тенге. Его можно приобрести через официальных брокеров страны.

Новые ETF и перспективы для 2026 года

По словам Адиля Мухамеджанова, председателя правления KASE, в первом-втором квартале 2026 года планируется запуск новых ETF, отслеживающих индекс KASE.

"Обсуждение этих инструментов идет и кулуарно, и на рынке. Ведется подготовительная работа. Мы завершаем технические моменты, и позже объявим о запуске новых инструментов", – отметил он.

Это сделает инвестиции ещё более доступными для населения, снизит порог входа и позволит частным инвесторам диверсифицировать портфель с минимальными усилиями.

Важное напоминание для инвесторов

Стоит помнить, что инвестиции всегда связаны с рисками. Если индекс снизится, уменьшатся и вложения в ETF. Решения о покупке финансовых инструментов должны приниматься самостоятельно, с учетом анализа и понимания рисков.