16.01.2026, 09:11

Пенсионерка замерзла насмерть возле больницы в Казахстане

Новости Казахстана

В Петропавловске Северо-Казахстанской области произошла трагедия — 75-летняя женщина замерзла насмерть возле одной из городских больниц. Информацию подтвердили в Департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: instagram.com/volonterypetropavl
Фото: instagram.com/volonterypetropavl

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование после поступления заявления о пропаже пожилой женщины, проживавшей по улице 314-й Стрелковой дивизии. Сообщение в полицию поступило вечером 14 января.

Последний день жизни: как произошла трагедия

По данным полиции, около 13:00 пенсионерка самостоятельно покинула свой дом и направилась в сторону больницы. С этого момента она перестала выходить на связь — мобильный телефон был отключен.

С учетом состояния здоровья женщины правоохранители предположили, что она могла дезориентироваться на улице и потерять возможность самостоятельно добраться до дома.

Масштабные поиски: более 60 человек задействованы

Для розыска пропавшей были мобилизованы сотрудники городского управления и департамента полиции, бойцы СОБР, военнослужащие Национальной гвардии, а также волонтеры. Всего в поисковой операции приняли участие более 60 человек.

По словам полиции, работа осложнялась низкими температурами и темнотой. Были проверены возможные маршруты женщины, изучены записи уличного видеонаблюдения, а также обследованы малопроходимые зоны рядом с больницей.

Обнаружение и неудачная попытка спасти

Утром 15 января пожилую женщину обнаружил участковый инспектор возле забора в малопроходимой зоне у хозяйственного корпуса недалеко от больницы.

Состояние женщины было критическим: сильное переохлаждение лишило ее возможности контактировать. Пожилую пенсионерку передали бригаде скорой помощи, однако спасти ее не удалось.

Правовые меры и предостережение полиции

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Ведомство напоминает жителям о необходимости внимательного контроля за перемещениями пожилых родственников, особенно если их здоровье может помешать ориентироваться на улице.

«Просим население с особой ответственностью следить за передвижениями пожилых родственников без связи, чтобы избежать подобных трагедий», — подчеркнули в полиции.

