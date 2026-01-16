18+
16.01.2026, 10:39

Переезд казахстанского бизнеса за границу отменяется: низкие налоги соседей работают не для всех

Новости Казахстана 0 439

Казахстанский бизнес сталкивается с ростом налогов и изменениями в фискальном законодательстве. На первый взгляд это может стимулировать компании искать более «лёгкие» налоговые юрисдикции. Однако эксперты уверены: массовый исход бизнеса из страны в соседние государства — миф. Управляющий директор AERC Евгения Пак подробно сравнила налоговые условия Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России и объяснила, почему спешить с релокацией не стоит, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Налоговые ставки — не всё, что важно

На первый взгляд, соседние страны выглядят привлекательно с точки зрения налогов:

  • Узбекистан: ставка корпоративного подоходного налога (КПН) — 15%, НДС — 12%

  • Кыргызстан: КПН — 10%, НДС — 12%

  • Казахстан: КПН — 20% (для банков и игорного бизнеса — 25%), НДС — 16%

  • Россия (с 2026 года): налог на прибыль — 25%, НДС — 22%

На первый взгляд, Кыргызстан действительно кажется наиболее «низконалоговой» страной. Но, как подчёркивает Е. Пак, сравнивать юрисдикции только по базовым ставкам — всё равно что оценивать банк исключительно по логотипу. Важны не только цифры, но и качество администрирования, предсказуемость правил, стоимость легальной занятости, частота проверок, практика возвратов и вычетов.

«Налоговая конкуренция существует, но она реализуется через специальные режимы, институциональные условия и совокупную стоимость ведения бизнеса. Казахстан по-прежнему часто оказывается наиболее сбалансированным вариантом для компаний, которые ценят масштаб рынка и предсказуемость», — пояснила эксперт.

Масштаб рынка и платежеспособный спрос

Размер внутреннего рынка — ключевой фактор для многих компаний.

  • ВВП Узбекистана в долларовом выражении примерно вдвое меньше, чем у Казахстана.

  • Для компаний с высокой мобильностью и онлайн-услуг масштабы страны не ограничивают возможности, что делает соседние юрисдикции привлекательными для некоторых сегментов.

  • Однако кадровые ограничения и регуляторные риски могут нивелировать преимущества низких налогов.

Для России ситуация противоположная: фискальное давление усиливается, налоговые ставки растут, льготы сокращаются, а ведение бизнеса становится сложнее, что снижает привлекательность страны для новых инвестиций.

Массовый переезд — иллюзия

Реальные случаи релокации касаются лишь компаний, способных перенести и юридическую регистрацию, и персонал, и управленческие процессы. Обычно это малые сегменты бизнеса с низкой стоимостью комплаенса:

  • онлайн-услуги

  • консалтинг

  • часть IT-компаний

Специальные налоговые режимы соседних стран привлекают малый бизнес:

  • В Узбекистане ИП и самозанятые с оборотом до 1 млрд сум платят всего 1% с оборота.

  • В Кыргызстане действуют упрощённые режимы с пониженной налоговой ставкой от оборота.

Однако все режимы сопровождаются ограничениями по видам деятельности, порогам оборота и требованиям к учёту и отчётности, что может нивелировать экономию.

Фонд оплаты труда: неожиданные сюрпризы

Бизнес часто недооценивает, что реальная стоимость сотрудника складывается не только из подоходного налога, но и из обязательных взносов:

  • В Казахстане с 2026 года ставка соцналога снижена с 11% до 6%, но увеличены пенсионные взносы работодателя до 3,5%.

  • Базовый налоговый вычет по ИПН увеличен с 14 МРП до 30 МРП.

  • В Узбекистане ставка соцналога составляет 12%.

Итоговая нагрузка на фонд оплаты труда зависит от типа бизнеса, возможностей льгот и вычетов. При этом Казахстан сохраняет преимущество квалифицированной рабочей силы, что не всегда доступно в соседних странах.

Риски формального переезда

Даже при наличии соглашений о предотвращении двойного налогообложения риски остаются.

  • Если компания формально переехала, но фактически управляется из Казахстана, возникает спор о налоговом резидентстве.

  • Это ведёт к прямым издержкам и повышенному налоговому риску.

«Тезисы о массовом переезде бизнеса из Казахстана преувеличены: далеко не каждая компания способна перенести персонал и операционные процессы», — отмечает Пак.

Вывод: адаптация важнее спешки

Повышение налогов болезненно, а новый кодекс усложнил ведение бизнеса, особенно в B2B. Тем не менее, условия в соседних странах не всегда привлекательны: рынок меньше, кадров меньше, институциональная среда менее стабильна.

16 октября 2025 года Казахстан ввёл налоговые послабления:

  • сокращён перечень запрещённых видов деятельности,

  • отменён камеральный контроль и проверки для малого и микробизнеса.

«Для многих компаний рациональнее адаптироваться к новым фискальным правилам и дождаться корректировок, прежде чем рассматривать переезд за границу», — резюмировала эксперт.

