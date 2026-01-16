Токаев подписал новый закон о банках в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», сообщили в пресс-службе Акорды, передаёт Tengrinews.kz. Этот документ призван модернизировать банковский сектор страны и повысить прозрачность финансовых операций, передает Lada.kz.
Кроме того, глава государства подписал закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов, касающихся регулирования финансового рынка, связи и банкротства. Эти меры направлены на совершенствование работы финансовой системы и защиту интересов участников рынка.
Новый закон о банках вводит ряд принципиально новых подходов и инструментов для развития финансового сектора. Среди ключевых нововведений:
Либерализация лицензирования
Закон вводит базовые и универсальные лицензии для банков, что позволит снизить концентрацию на рынке и стимулировать конкуренцию. Банки получат возможность развиваться более гибко, предлагая клиентам разнообразные продукты и услуги.
Регулирование цифровых финансовых активов
Теперь оборот цифровых финансовых активов официально разрешён в Казахстане. Закон предусматривает три вида таких активов, создавая правовую основу для легального использования криптовалют и других цифровых инструментов в финансовой системе страны.
Исламские банковские операции
Универсальные банки смогут проводить операции по принципам исламского банкинга в рамках существующих лицензий. Это расширяет возможности для работы с клиентами, соблюдающими нормы шариата, и стимулирует привлечение новых инвестиций.
Поведенческий надзор
В стране внедряется концепция управления рисками через поведенческий надзор. Это включает:
создание независимых подразделений для оценки банковских продуктов;
раскрытие полной информации о продуктах и услугах;
анализ обратной связи потребителей для повышения прозрачности и защиты клиентов.
Новый механизм для неплатежеспособных банков
В случае проблем с ликвидностью или банкротства банк будет компенсировать убытки за счёт участников рынка, а не государственного бюджета. Такая модель снижает нагрузку на государственные финансы и повышает ответственность участников рынка.
Укрепление роли независимых директоров
Закон усиливает позицию независимых директоров, что повышает объективность и прозрачность решений банковских советов, а также снижает риски конфликта интересов.
Новый закон призван не только модернизировать банковский сектор, но и стимулировать развитие финансовых технологий, повысить защиту интересов клиентов и создать более конкурентный рынок. Эксперты отмечают, что изменения могут существенно повлиять на работу как крупных, так и региональных банков Казахстана, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций.
