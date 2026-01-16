В Казахстане засекречен список имён, которыми будут называть улицы в городах страны

В Казахстане появился единый список исторических деятелей, имена которых могут использоваться при наименовании новых улиц. Однако выяснить, кто именно туда вошёл, оказалось непросто: документ засекречен. По информации BES.media , акиматы не имеют доступа к полному перечню, а узнать о включении конкретного имени можно лишь через официальный запрос, сообщает Lada.kz.

Фото: uzmetronom.agency

В управлении по развитию языков и архивного дела Астаны журналистам сообщили, что документ относится к служебным и не подлежит открытой публикации.

Как формируется список и что в нём содержится

Министерство культуры ранее разъясняло: новые названия улицам присваиваются исключительно по утверждённому перечню. В него входят:

исторические личности с древнейших времён до XIV века;

ханы, батыры, жырау, религиозные и культурные деятели XIV–XX веков;

участники движения «Алаш» и лауреаты государственных и международных премий;

лица, внесшие вклад в развитие Казахской ССР и современного Казахстана.

Кроме того, в региональные списки включают: почётных граждан, краеведов и кавалеров орденов РК (при наличии подтверждающих документов).

Однако получить полный перечень напрямую не удалось: в министерстве культуры рекомендуют обращаться в местный акимат. Акимат Астаны подтвердил, что документ «Тарихи тұлғалар», утверждённый Республиканской ономастической комиссией, относится к служебным и не подлежит выдаче. При этом информацию о конкретном имени всё же могут предоставить по запросу.

Кто решает, чьи имена увековечить

Предложения по новым названиям рассматривает городская ономастическая комиссия, в состав которой входят историки, депутаты и общественные деятели. Одобренные кандидатуры направляются в Республиканскую комиссию.

Перечень обновляется каждые два года. При этом переименование затрагивает только безымянные улицы и дублирующие топонимы, чтобы улучшить навигацию для экстренных служб. Уже существующие названия менять не планируют.

Почему перечень оказался засекречен

Статус документа «для служебного пользования» обычно присваивают, если раскрытие информации может навредить интересам организации. В данном случае неясно, какой конкретный ущерб может нанести открытая публикация допустимых для улиц имён.

Ни министерство культуры, ни акимат Астаны не объяснили причины засекречивания документа и основания для присвоения ему статуса ДСП.

История вопроса и контекст

Ранее в министерстве культуры выражали недовольство тем, что в регионах улицы назывались хаотично. Часто это вызывало споры среди граждан и недопонимание. После поручения президента ситуацию решили систематизировать.

Весной 2025 года Касым-Жомарт Токаев призвал внимательнее подходить к увековечиванию памяти исторических личностей и подчеркнул необходимость системного подхода:

«В названиях городов и улиц должна отражаться история народа. Мы не до конца используем звучные географические названия и традиционные топонимы. Переименования не должны быть кампанейщиной».

Президент поручил в приоритетном порядке дать названия безымянным и повторяющимся улицам.