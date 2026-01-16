В Казахстане засекречен список имён, которыми будут называть улицы в городах страны

В Казахстане появился единый список исторических деятелей, имена которых могут использоваться при наименовании новых улиц. Однако выяснить, кто именно туда вошёл, оказалось непросто: документ засекречен. По информации BES.media, акиматы не имеют доступа к полному перечню, а узнать о включении конкретного имени можно лишь через официальный запрос, сообщает Lada.kz.
В управлении по развитию языков и архивного дела Астаны журналистам сообщили, что документ относится к служебным и не подлежит открытой публикации.
Министерство культуры ранее разъясняло: новые названия улицам присваиваются исключительно по утверждённому перечню. В него входят:
исторические личности с древнейших времён до XIV века;
ханы, батыры, жырау, религиозные и культурные деятели XIV–XX веков;
участники движения «Алаш» и лауреаты государственных и международных премий;
лица, внесшие вклад в развитие Казахской ССР и современного Казахстана.
Кроме того, в региональные списки включают: почётных граждан, краеведов и кавалеров орденов РК (при наличии подтверждающих документов).
Однако получить полный перечень напрямую не удалось: в министерстве культуры рекомендуют обращаться в местный акимат. Акимат Астаны подтвердил, что документ «Тарихи тұлғалар», утверждённый Республиканской ономастической комиссией, относится к служебным и не подлежит выдаче. При этом информацию о конкретном имени всё же могут предоставить по запросу.
Предложения по новым названиям рассматривает городская ономастическая комиссия, в состав которой входят историки, депутаты и общественные деятели. Одобренные кандидатуры направляются в Республиканскую комиссию.
Перечень обновляется каждые два года. При этом переименование затрагивает только безымянные улицы и дублирующие топонимы, чтобы улучшить навигацию для экстренных служб. Уже существующие названия менять не планируют.
Статус документа «для служебного пользования» обычно присваивают, если раскрытие информации может навредить интересам организации. В данном случае неясно, какой конкретный ущерб может нанести открытая публикация допустимых для улиц имён.
Ни министерство культуры, ни акимат Астаны не объяснили причины засекречивания документа и основания для присвоения ему статуса ДСП.
Ранее в министерстве культуры выражали недовольство тем, что в регионах улицы назывались хаотично. Часто это вызывало споры среди граждан и недопонимание. После поручения президента ситуацию решили систематизировать.
Весной 2025 года Касым-Жомарт Токаев призвал внимательнее подходить к увековечиванию памяти исторических личностей и подчеркнул необходимость системного подхода:
«В названиях городов и улиц должна отражаться история народа. Мы не до конца используем звучные географические названия и традиционные топонимы. Переименования не должны быть кампанейщиной».
Президент поручил в приоритетном порядке дать названия безымянным и повторяющимся улицам.
