Лицо вместо подписи: в Казахстане меняют правила входа в банки

В Казахстане готовятся серьезные изменения в сфере идентификации клиентов финансовых организаций. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вынесло на общественное обсуждение проект новых правил, которые определяют, как банки и микрофинансовые организации должны использовать биометрическую аутентификацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Речь идет прежде всего о распознавании клиентов по изображению лица, а также о защите и обработке чувствительных биометрических данных.
АРРФР разработало проект постановления под названием
«Об утверждении Правил проведения биометрической аутентификации банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и микрофинансовыми организациями», сообщает Uchet.kz.
Документ направлен на унификацию подходов к биометрической идентификации клиентов и устанавливает единые требования для:
банков второго уровня;
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
микрофинансовых организаций (МФО).
Проект постановления подготовлен во исполнение действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе:
Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;
Закона «О микрофинансовой деятельности».
Это означает, что предлагаемые нормы являются частью более широкой реформы регулирования финансового сектора, связанной с цифровизацией и повышением безопасности операций.
Одним из ключевых блоков документа являются принципы использования и защиты биометрических данных клиентов. В проекте четко прописывается, что финансовые организации обязаны:
обеспечивать конфиденциальность биометрической информации;
использовать данные строго в целях идентификации и аутентификации;
предотвращать несанкционированный доступ, утечки и подмену данных.
Фактически биометрия приравнивается к особо чувствительной информации, требующей повышенного уровня защиты.
Проект детально регламентирует процедуру биометрической аутентификации по лицу. В документе описываются:
порядок получения изображения клиента;
требования к качеству и достоверности фотографии или видеокадра;
процедуры сопоставления изображения с имеющимися идентификационными данными.
Таким образом, банки и МФО должны будут применять стандартизированные методы, исключающие ошибки, подмену личности или использование поддельных изображений.
Отдельный раздел посвящен технической безопасности процесса. Проектом устанавливаются требования:
к проверке подлинности полученных идентификационных данных;
к обязательному шифрованию каналов связи при передаче биометрической информации;
к защите данных на всех этапах — от получения изображения до завершения аутентификации.
Это должно снизить риски перехвата данных и мошенничества при дистанционном обслуживании клиентов.
Еще одно важное нововведение — обязательное документирование всего процесса биометрической аутентификации. Финансовые организации должны будут фиксировать:
факт проведения аутентификации;
используемые методы и технические средства;
результаты проверки.
Такая мера позволит регулятору и самим банкам оперативно разбирать спорные ситуации и повышать прозрачность операций.
Проект постановления вынесен на публичное обсуждение.
Оно продлится до 30 января 2026 года.
Все заинтересованные лица — от представителей финансового рынка до обычных граждан — могут:
ознакомиться с документом;
оставить комментарии;
внести замечания и предложения.
Обсуждение проходит на портале «Открытые НПА».
Введение единых правил биометрической аутентификации призвано:
повысить безопасность финансовых услуг;
упростить удаленное обслуживание клиентов;
сократить количество мошеннических операций;
усилить доверие к цифровым сервисам банков и МФО.
Фактически Казахстан делает еще один шаг к тому, чтобы лицо клиента стало полноценным «ключом» к финансовым услугам, но при этом — под жестким контролем и защитой данных.
