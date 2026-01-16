В Казахстане деньги нашли новый путь: безопасные переводы между банками становятся проще

Мобильные переводы и QR-платежи между разными банками в Казахстане станут заметно проще и доступнее. Это стало возможным благодаря подписанным президентом Касым-Жомартом Токаевым законам, направленным на модернизацию банковской сферы и развитие цифровых финансов, сообщает Lada.kz.
Президент подписал два ключевых документа:
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства»
Как отмечает пресс-служба Нацбанка, эти законы не только совершенствуют банковское регулирование, но и создают фундамент для дальнейшего внедрения финансовых технологий и безопасного использования инноваций.
Законы закрепляют правовой статус Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ) и ее ключевых компонентов:
Национальная платежная система
Межбанковская система платежных карточек
Межбанковская система мобильных платежей
Платформа Цифрового тенге
Открытый банкинг
Система биометрической идентификации
Национальный антифрод-центр
Эта инфраструктура позволит обеспечить безопасные и быстрые мобильные переводы и QR-платежи между разными банками, что существенно улучшит сервис для граждан и бизнеса.
С помощью НЦФИ банки смогут:
Повсеместно предоставлять услуги мобильных переводов и QR-платежей
Расширять возможности для приема и отправки средств между разными финансовыми учреждениями
Повысить удобство и скорость операций для клиентов
Развитие цифровой инфраструктуры направлено на увеличение конкуренции на финансовом рынке и внедрение инновационных сервисов, включая смарт-контракты и программируемые платежи.
Законы вводят цифровой тенге — законное платежное средство, которое эмитируется только Национальным банком Казахстана.
Особенности цифрового тенге:
Взаимодействие через участников финансового рынка
Возможность создавать инновационные сервисы на базе смарт-контрактов
Прозрачность использования государственных финансов
Таким образом, цифровой тенге открывает дорогу к новым инструментам цифровой экономики и повышает доверие к финансовой системе страны.
Законы также создают комплексный правовой режим для цифровых финансовых активов (ЦФА) и необеспеченных криптовалют:
Введение регулируемого оборота через лицензируемых провайдеров
Легализация крипто-фиатных каналов (обмен криптовалют на деньги)
Защита прав граждан и прозрачность операций
Это позволяет формировать единый регулируемый рынок цифровых активов, интегрированный с национальной финансовой системой и доступный для широкого круга участников.
Реализация законов открывает новую эру цифровых финансов в Казахстане:
Простые и безопасные мобильные переводы и QR-платежи
Развитие цифрового тенге и смарт-контрактов
Регулируемый и прозрачный рынок цифровых активов
Все это направлено на повышение удобства финансовых сервисов, защиту прав граждан и стимулирование инноваций в банковской сфере.
