В Казахстане деньги нашли новый путь: безопасные переводы между банками становятся проще

Мобильные переводы и QR-платежи между разными банками в Казахстане станут заметно проще и доступнее. Это стало возможным благодаря подписанным президентом Касым-Жомартом Токаевым законам, направленным на модернизацию банковской сферы и развитие цифровых финансов, сообщает Lada.kz.

Фото: forbes.com

Законы, которые меняют финансовую систему

Президент подписал два ключевых документа:

«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства»

Как отмечает пресс-служба Нацбанка, эти законы не только совершенствуют банковское регулирование, но и создают фундамент для дальнейшего внедрения финансовых технологий и безопасного использования инноваций.

Национальная цифровая финансовая инфраструктура — что это значит

Законы закрепляют правовой статус Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ) и ее ключевых компонентов:

Национальная платежная система

Межбанковская система платежных карточек

Межбанковская система мобильных платежей

Платформа Цифрового тенге

Открытый банкинг

Система биометрической идентификации

Национальный антифрод-центр

Эта инфраструктура позволит обеспечить безопасные и быстрые мобильные переводы и QR-платежи между разными банками, что существенно улучшит сервис для граждан и бизнеса.

Как изменится взаимодействие банков с населением

С помощью НЦФИ банки смогут:

Повсеместно предоставлять услуги мобильных переводов и QR-платежей

Расширять возможности для приема и отправки средств между разными финансовыми учреждениями

Повысить удобство и скорость операций для клиентов

Развитие цифровой инфраструктуры направлено на увеличение конкуренции на финансовом рынке и внедрение инновационных сервисов, включая смарт-контракты и программируемые платежи.

Цифровой тенге: новая форма национальной валюты

Законы вводят цифровой тенге — законное платежное средство, которое эмитируется только Национальным банком Казахстана.

Особенности цифрового тенге:

Взаимодействие через участников финансового рынка

Возможность создавать инновационные сервисы на базе смарт-контрактов

Прозрачность использования государственных финансов

Таким образом, цифровой тенге открывает дорогу к новым инструментам цифровой экономики и повышает доверие к финансовой системе страны.

Регулируемые цифровые активы и криптовалюты

Законы также создают комплексный правовой режим для цифровых финансовых активов (ЦФА) и необеспеченных криптовалют:

Введение регулируемого оборота через лицензируемых провайдеров

Легализация крипто-фиатных каналов (обмен криптовалют на деньги)

Защита прав граждан и прозрачность операций

Это позволяет формировать единый регулируемый рынок цифровых активов, интегрированный с национальной финансовой системой и доступный для широкого круга участников.

Итог

Реализация законов открывает новую эру цифровых финансов в Казахстане:

Простые и безопасные мобильные переводы и QR-платежи

Развитие цифрового тенге и смарт-контрактов

Регулируемый и прозрачный рынок цифровых активов

Все это направлено на повышение удобства финансовых сервисов, защиту прав граждан и стимулирование инноваций в банковской сфере.