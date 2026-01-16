18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.01.2026, 15:24

Справедливость по-казахстански: новый порядок удержания индивидуального подоходного налога с 2026 года

Новости Казахстана 0 1 161

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) — это обязательный налог на доходы физических лиц, включая зарплату, премии и другие выплаты. В 2026 году его расчёт регулируется новым Налоговым кодексом, который вводит базовый вычет и прогрессивную шкалу налогообложения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что такое ИПН и как он рассчитывается

Базовый вычет составляет 30 месячных расчетных показателей (МРП), что равно 129 750 тенге в месяц. Эта сумма уменьшает облагаемый доход, то есть государство «не учитывает» её при расчёте налога.

Кто не платит ИПН

Заместитель руководителя управления налоговой методологии Комитета госдоходов Айгуль Аббасова отметила, что граждане с низкими доходами, примерно 145 тысяч тенге в месяц, фактически не платят налог. Например, при зарплате 145 000 тенге расчет выглядит так:

  • 145 000 — 14 500 (обязательные пенсионные взносы)

  • — 2 900 (взносы на ОСМС)

  • — 129 750 (базовый вычет 30 МРП)

  • = 0 тенге к налогообложению

Таким образом, для многих казахстанцев с небольшими доходами ИПН в 2026 году будет полностью отсутствовать.

Прогрессивная ставка для высоких доходов

Для граждан с высокими доходами вводится прогрессивная шкала: доходы до 36 миллионов тенге в год облагаются по ставке 10 процентов, а сумма, превышающая этот порог, — по ставке 15 процентов.

Если рассмотреть пример: человек зарабатывает 38 миллионов тенге в год. Расчёт налога будет таким:

  • 36 000 000 × 10% = 3 600 000

  • 2 000 000 (сумма превышения) × 15% = 300 000

  • Итого: 3 900 000 тенге ИПН в год

Таким образом, казахстанцы с очень высокими доходами будут платить значительно больше, чем обычные граждане, что делает систему налогообложения более справедливой.

Особенности налогообложения пенсионеров

С 1 января 2026 года ИПН больше не удерживается со всех видов пенсионных выплат для резидентов. Исключение составляют выплаты нерезидентам. Это решение снижает налоговую нагрузку на пенсионеров и позволяет им сохранять больше средств для повседневных расходов.

Итоги

Новые правила ИПН направлены на создание справедливой системы налогообложения: граждане с низкими доходами освобождаются от уплаты налога, средний уровень доходов облагается стандартной ставкой 10%, а высокие доходы подвергаются повышенной ставке 15%. В совокупности это позволяет поддерживать социальное равновесие и обеспечивает перераспределение налоговой нагрузки в стране.

