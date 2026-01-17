18+
17.01.2026, 07:09

США заморозили иммиграцию для казахстанцев

Новости Казахстана 0 502

Для граждан Казахстана меняются правила получения иммиграционных виз США. Формально процесс подачи документов остается открытым, однако на практике итог для заявителей предсказуем — визы просто не выдают. Такие изменения связаны с обновлением визовой политики Госдепартамента США и затрагивают десятки стран по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: кадр YouTube

Решение Госдепа: что именно изменилось

Государственный департамент США опубликовал обновленные правила, касающиеся выдачи иммиграционных виз. Документ стал частью более жесткого подхода к иммиграционной политике, ориентированного на экономическую самостоятельность будущих переселенцев.

В официальном заявлении подчеркивается, что позиция администрации США остается неизменной:

Президент Дональд Трамп дал ясно понять: иммигранты должны быть финансово независимыми и не становиться дополнительной нагрузкой для американских налогоплательщиков.

Именно этот принцип стал ключевым при формировании нового перечня стран, гражданам которых временно приостанавливают выдачу иммиграционных виз.

Казахстан в списке: что это означает на практике

С 21 января 2026 года США приостанавливают выдачу всех типов иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Казахстан. Речь идет именно о визах, предполагающих переезд на постоянное место жительства — по семейным, рабочим и иным иммиграционным основаниям.

Важно подчеркнуть: это не запрет на подачу документов, а именно заморозка выдачи виз, что создает парадоксальную ситуацию для заявителей.

Подать документы можно — результата не будет

Несмотря на введенные ограничения, казахстанцы по-прежнему могут:

  • заполнять визовые анкеты;

  • записываться на собеседования;

  • проходить консульскую проверку.

Однако в период действия ограничений иммиграционные визы выдаваться не будут, даже при успешном прохождении всех этапов. Таким образом, подача документов фактически становится формальностью без гарантии завершения процесса.

Кому все же сделали исключение

Единственная категория заявителей, на которых ограничения не распространяются, — это лица с двойным гражданством.

Если такой заявитель:

  • подает документы не с казахстанским паспортом,

  • а с паспортом страны, не включенной в список 75 государств,

он может рассчитывать на стандартное рассмотрение и получение иммиграционной визы.

Что будет с уже выданными визами

Для тех, кто получил визу ранее, изменений нет:

  • ранее выданные иммиграционные визы не аннулируются;

  • въезд в США по таким визам остается возможным.

По всем вопросам, связанным с пересечением границы и допуском в страну, власти рекомендуют обращаться в Министерство внутренней безопасности США, а не в консульские учреждения.

Туристам можно выдохнуть: ограничения их не касаются

Приостановка касается исключительно иммиграционных виз.
Туристические, деловые, студенческие и иные неиммиграционные визы продолжают оформляться в обычном режиме и под новые правила не подпадают.

Почему США ужесточили требования к будущим иммигрантам

Даже до введения формальной приостановки американские консульства усилили проверку заявителей. Теперь при рассмотрении анкет учитывается целый комплекс факторов, среди которых:

  • состояние здоровья;

  • возраст заявителя;

  • уровень владения английским языком;

  • финансовая обеспеченность;

  • вероятность потребности в длительном и дорогостоящем медицинском обслуживании.

В визе могут отказать:

  • пожилым людям,

  • лицам с серьезными проблемами со здоровьем, включая избыточный вес,

  • тем, кто ранее пользовался государственной финансовой помощью,

  • заявителям, проживавшим в государственных учреждениях.

Что дальше

Ранее сообщалось, что США в целом приостанавливают выдачу иммиграционных виз для граждан 75 стран. Казахстан оказался в числе государств, попавших под эти ограничения, и сроки их отмены пока официально не озвучены.

Фактически для многих казахстанцев путь к иммиграции в США временно превратился в замкнутый круг: подавать документы разрешено, но результата ждать не приходится.

