Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
17.01.2026, 07:45

Что происходит с наличными в Казахстане и почему банки стали проверять каждую крупную сумму

Новости Казахстана

С 1 января 2026 года действуют новые правила снятия наличных для предпринимателей в Казахстане. Uchet.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов (КГД) МФ РК разъясняет, как будут работать лимиты и какие новые требования вводятся для компаний всех размеров, сообщает Lada.kz. 

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Существующие лимиты остались без изменений

Несмотря на новые требования к документированию, максимальные суммы снятия наличных в течение месяца не изменились:

  • Малое предпринимательство: до 20 000 000 тенге;

  • Среднее предпринимательство: до 120 000 000 тенге;

  • Крупное предпринимательство: до 150 000 000 тенге.

Эти лимиты позволяют бизнесу планировать свои расходы и наличные расчёты, но при превышении суммы вступают в силу новые правила контроля.

Что меняется при превышении лимита

Если предприниматель хочет снять сумму свыше установленного лимита, банк обязан:

  1. Запросить цель снятия средств;

  2. Получить письменное согласие клиента на передачу данных в Комитет государственных доходов.

То есть теперь каждое снятие крупной суммы будет проходить дополнительную проверку со стороны государства, что призвано снизить финансовые риски и предотвратить возможные нарушения.

Как работает новая процедура на практике

Заместитель руководителя управления МФ РК Ернар Таубеков объяснил пошаговый механизм:

  1. Предприниматель подаёт заявку на снятие денежных средств в банк, указывая цель операции;

  2. Банк отправляет данные заявки в Комитет государственных доходов;

  3. КГД проверяет компанию на наличие рисков — например, подозрений в нарушении финансового законодательства;

  4. Ответ приходит в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки банком.

Таким образом, процесс не только формализует операции с крупными суммами, но и ускоряет контроль за финансовой безопасностью бизнеса.

Почему это важно для предпринимателей

  • Компании должны заранее планировать снятие наличных и документировать цели расходов;

  • Банк и КГД теперь работают в связке, обеспечивая прозрачность операций;

  • Нарушение требований может привести к задержкам и дополнительным проверкам.

В целом, нововведения не ограничивают бизнес в деньгах, но требуют более внимательного подхода к планированию и отчетности.

