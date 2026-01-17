Что происходит с наличными в Казахстане и почему банки стали проверять каждую крупную сумму

С 1 января 2026 года действуют новые правила снятия наличных для предпринимателей в Казахстане. Uchet.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов (КГД) МФ РК разъясняет, как будут работать лимиты и какие новые требования вводятся для компаний всех размеров, сообщает Lada.kz.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Существующие лимиты остались без изменений

Несмотря на новые требования к документированию, максимальные суммы снятия наличных в течение месяца не изменились:

Малое предпринимательство: до 20 000 000 тенге ;

Среднее предпринимательство: до 120 000 000 тенге ;

Крупное предпринимательство: до 150 000 000 тенге.

Эти лимиты позволяют бизнесу планировать свои расходы и наличные расчёты, но при превышении суммы вступают в силу новые правила контроля.

Что меняется при превышении лимита

Если предприниматель хочет снять сумму свыше установленного лимита, банк обязан:

Запросить цель снятия средств; Получить письменное согласие клиента на передачу данных в Комитет государственных доходов.

То есть теперь каждое снятие крупной суммы будет проходить дополнительную проверку со стороны государства, что призвано снизить финансовые риски и предотвратить возможные нарушения.

Как работает новая процедура на практике

Заместитель руководителя управления МФ РК Ернар Таубеков объяснил пошаговый механизм:

Предприниматель подаёт заявку на снятие денежных средств в банк, указывая цель операции; Банк отправляет данные заявки в Комитет государственных доходов; КГД проверяет компанию на наличие рисков — например, подозрений в нарушении финансового законодательства; Ответ приходит в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки банком.

Таким образом, процесс не только формализует операции с крупными суммами, но и ускоряет контроль за финансовой безопасностью бизнеса.

Почему это важно для предпринимателей

Компании должны заранее планировать снятие наличных и документировать цели расходов;

Банк и КГД теперь работают в связке , обеспечивая прозрачность операций;

Нарушение требований может привести к задержкам и дополнительным проверкам.

В целом, нововведения не ограничивают бизнес в деньгах, но требуют более внимательного подхода к планированию и отчетности.