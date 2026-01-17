От квитанции до запрета на въезд: что грозит за неоплаченный штраф в Казахстане

Министерство финансов Республики Казахстан подготовило проект приказа, который предполагает изменения в форме квитанции об уплате административного штрафа. Новая форма будет применяться в порядке сокращенного производства по делам об административных правонарушениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: Kolesa.kz

Проект уже вынесен на общественное обсуждение, и эксперты ожидают, что его внедрение повысит прозрачность процедур и усилит ответственность должников.

Что изменится в квитанциях

Основная цель обновления квитанций — сделать процедуру уплаты штрафов более понятной и информативной для граждан и иностранцев.

Проект поясняет следующие моменты:

Неуплата штрафа — последствия

Если штраф не оплачен вовремя, против должника будут применяться меры принудительного исполнения, как это предусмотрено статьей 32 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Особый порядок для иностранцев и лиц без гражданства

Для иностранцев и лиц без гражданства, покинувших страну без уплаты штрафа, предусматривается мера ограничения — запрет на въезд в Республику Казахстан. Это закреплено в подпункте 7) статьи 22 Закона «О правовом положении иностранцев».

Таким образом, новый порядок четко информирует всех участников процесса о последствиях игнорирования административных санкций.

Общественное обсуждение проекта

Проект приказа открыт для публичного обсуждения до 30 января 2026 года.

Все желающие могут оставлять свои комментарии и замечания на портале «Открытые НПА», что позволит собрать обратную связь и внести корректировки до официального утверждения документа.

Почему это важно

Обновление квитанций поможет:

Сделать штрафные уведомления более прозрачными;

Уменьшить случаи неоплаты штрафов;

Предотвратить правовые проблемы для иностранцев, нарушающих административные нормы;

Усилить контроль за исполнением административных постановлений.

Министерство финансов подчеркивает, что внедрение нового формата квитанции — шаг к упрощению процедур и повышению правовой культуры в стране.