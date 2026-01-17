Бензин в Казахстане: почему дешевый АИ-92 живёт за счёт АИ-95 и при чём здесь ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут вновь перенести запуск общего рынка нефти и нефтепродуктов, который изначально планировалось открыть 1 января 2025 года, а теперь перенесён на 2027 год. Такое мнение высказал эксперт отрасли Олжас Байдильдинов в интервью LS , передает Lada.kz.

Экономист подчеркнул, что переход на новую модель торговли сталкивается с множеством препятствий: необходимость гармонизации налоговых правил, урегулирование таможенных процедур, организация биржевых торгов и вопросы с обработкой платежей.

«Я сомневаюсь, что с 2027 года мы сразу перейдём к единому рынку. Сейчас слишком много нерешённых вопросов», – пояснил Байдильдинов.

Единый рынок – не про высокие цены, а про открытость торговли

Эксперт объяснил, что идея единого рынка заключается не в повышении стоимости топлива, а в создании прозрачной и конкурентной среды: производители, переработчики, продавцы и сети АЗС смогут закупать нефть и ГСМ на биржевых площадках, где цена формируется рыночным спросом и предложением.

Однако российские биржи, на которых обычно проходят такие торги, сегодня находятся под санкциями. Это создаёт сложности с обработкой платежей и ограничивает возможности торговли, что может стать одной из причин очередного переноса запуска общего рынка.

Региональная интеграция как путь к прозрачности

По мнению Байдильдинова, региональная экономическая интеграция в нефтяной отрасли необходима. На данный момент Россия остаётся основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в страны ЕАЭС, включая Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Речь идёт о поставках нефти, авиатоплива, газа, битума и других продуктов.

Эксперт отметил, что на практике наблюдается дефицит топлива, что негативно сказывается на бизнесе. Например, актюбинские предприниматели пожаловались президенту на недостаток газа, из-за чего они работают лишь семь дней в месяц, а остальное время простаивают.

«В развитой рыночной экономике не существует понятий вроде «план поставок» или «распределение через акимат». Всё должно решаться через биржи – это повышает прозрачность и снижает коррупционные риски», – подчеркнул Байдильдинов.

АИ-95 фактически субсидирует АИ-92

Особое внимание эксперт уделил ценовой политике на бензин. Согласно данным Минэнерго, с 16 октября цена АИ-92 на розничном рынке держится на уровне 213–241 тенге за литр (40 центов при курсе 520–540 тенге за доллар). При этом рыночная стоимость АИ-92 могла бы достигать 60 центов (310–320 тенге за литр).

Разрыв между ценами АИ-92 и АИ-95 в Казахстане составляет 25–30%, в России – 7–10%, а в ОАЭ – всего около 3%. Таким образом, потребители более дорогого топлива фактически «доплачивают» за дешёвый бензин АИ-92.

«Государство с одной стороны говорит о развитии автопрома и переходе на экологичное топливо, а с другой – продолжает искусственно занижать цену на АИ-92, создавая дисбаланс», – отметил эксперт.

Биржа как «регулятор справедливости»

Байдильдинов уверен, что только рыночная цена, сформированная через биржу, может обеспечить справедливое ценообразование. По его словам, новый автопарк потребляет преимущественно АИ-95 и АИ-98, и именно спрос на эти виды топлива должен стимулировать нефтепереработку.