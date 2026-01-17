Кормите животных и птиц аккуратно: в Казахстане за оставленный мусор штраф - до 86 тысяч тенге

В последнее время в социальных сетях распространились сообщения о том, что казахстанцев могут штрафовать за кормление бездомных животных и птиц во дворах и парках. Центр по борьбе с дезинформацией при СЦК решил официально прокомментировать эти слухи и разъяснить, что на самом деле несёт законодательство Казахстана, сообщает Lada.kz.

Фото: smartpress.by

Что говорят официальные источники

В Telegram-канале Центра по борьбе с дезинформацией уточнили: информации о том, что соседи могут пожаловаться в полицию, после чего граждан оштрафуют за кормление птиц, белок, бездомных собак или кошек, не соответствует действительности.

По данным Комитета административной полиции МВД РК, сам факт кормления животных закон не запрещает. То есть граждане могут безопасно подкармливать пернатых и четвероногих без риска получить административное наказание.

Где возникает ответственность

СЦК подчёркивает: штрафы возможны не за кормление как таковое, а лишь за последствия конкретных действий, которые нарушают правила содержания и благоустройства общественных пространств. Среди ситуаций, когда могут применяться меры воздействия:

Оставшиеся после кормления пищевые отходы , создающие антисанитарию;

Загрязнение дворов, парков, скверов и других мест общего пользования ;

Несанкционированный выброс мусора, когда кормление превращается в нарушение чистоты территории.

В таких случаях применяется статья 432-2 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Размер штрафов и виды наказания

За указанные нарушения закон предусматривает следующие меры:

Первое нарушение: штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге) или общественные работы до 40 часов;

Повторное нарушение: штраф до 20 МРП (86 599 тенге) или общественные работы до 80 часов.

Таким образом, ответственность наступает не за доброе дело — кормление животных, а за несоблюдение правил чистоты и благоустройства.

Итог

Слухи о том, что казахстанцев могут наказывать просто за кормление птиц и бездомных животных, оказались дезинформацией. Главное правило: заботьтесь о животных, но делайте это аккуратно, не оставляя мусор и не загрязняя общественные территории.