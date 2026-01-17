18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
594.72
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.01.2026, 11:07

Кормите животных и птиц аккуратно: в Казахстане за оставленный мусор штраф - до 86 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 365

В последнее время в социальных сетях распространились сообщения о том, что казахстанцев могут штрафовать за кормление бездомных животных и птиц во дворах и парках. Центр по борьбе с дезинформацией при СЦК решил официально прокомментировать эти слухи и разъяснить, что на самом деле несёт законодательство Казахстана, сообщает Lada.kz. 

Фото: smartpress.by
Фото: smartpress.by

Что говорят официальные источники

В Telegram-канале Центра по борьбе с дезинформацией уточнили: информации о том, что соседи могут пожаловаться в полицию, после чего граждан оштрафуют за кормление птиц, белок, бездомных собак или кошек, не соответствует действительности.

По данным Комитета административной полиции МВД РК, сам факт кормления животных закон не запрещает. То есть граждане могут безопасно подкармливать пернатых и четвероногих без риска получить административное наказание.

Где возникает ответственность

СЦК подчёркивает: штрафы возможны не за кормление как таковое, а лишь за последствия конкретных действий, которые нарушают правила содержания и благоустройства общественных пространств. Среди ситуаций, когда могут применяться меры воздействия:

  • Оставшиеся после кормления пищевые отходы, создающие антисанитарию;

  • Загрязнение дворов, парков, скверов и других мест общего пользования;

  • Несанкционированный выброс мусора, когда кормление превращается в нарушение чистоты территории.

В таких случаях применяется статья 432-2 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Размер штрафов и виды наказания

За указанные нарушения закон предусматривает следующие меры:

  • Первое нарушение: штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге) или общественные работы до 40 часов;

  • Повторное нарушение: штраф до 20 МРП (86 599 тенге) или общественные работы до 80 часов.

Таким образом, ответственность наступает не за доброе дело — кормление животных, а за несоблюдение правил чистоты и благоустройства.

Итог

Слухи о том, что казахстанцев могут наказывать просто за кормление птиц и бездомных животных, оказались дезинформацией. Главное правило: заботьтесь о животных, но делайте это аккуратно, не оставляя мусор и не загрязняя общественные территории.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь