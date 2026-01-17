Права, которые могут убить: МВД о новых ограничениях для водителей в Казахстане

В Казахстане вновь заговорили о безопасности на дорогах после аннулирования водительских удостоверений граждан по медицинским показаниям. Генерал-лейтенант полиции в отставке и бывший заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Сената рассказал, почему такие меры стали необходимы и как граждане могут отстаивать свои права, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: kolesa.kz

Почему вопрос назрел давно

По словам Кожаева, аннулирование водительских удостоверений стало следствием излишней либерализации системы допуска к управлению автомобилем.

"Честно говоря, вопрос давно назревал. Мы пошли навстречу гражданам и стали упрощать получение водительских удостоверений. Дошло до того, что давали возможность самоподготовки. Люди пытались сдать экзамен без курсов, самостоятельно. Этот метод показал свою нежизнеспособность", — отметил сенатор.

Таким образом, система, изначально задуманная как способ облегчить процесс получения водительских прав, со временем создала потенциальные угрозы для безопасности на дорогах.

Системные риски и трагедии на дорогах

Кожаев подчеркнул, что упрощённый порядок допуска к вождению привёл к накоплению системных рисков. В качестве примера он вспомнил трагический случай в Абайской области:

"Люди, которые по состоянию здоровья могут представлять риск для остальных участников дорожного движения, оказались допущены к управлению автомобилем. Недавно в Абайской области погибли дети — у водителя случился приступ эпилепсии", — сообщил генерал.

Этот пример, по словам бывшего замминистра, демонстрирует, что медицинские противопоказания нельзя игнорировать, особенно когда речь идёт о безопасности окружающих.

Аннулирование не означает лишение прав навсегда

При этом Кожаев отметил, что аннулирование водительских удостоверений — не окончательная мера. Закон предусматривает возможность обжалования и восстановления права на управление автомобилем.

"У людей всегда будет возможность обжаловать решение. Если человек выздоровел, прошёл клинические обследования и доказал, что риск эпилепсии за рулём исключён, он может сохранить своё право на управление автомобилем", — добавил генерал-лейтенант.

Таким образом, система предусматривает баланс между безопасностью на дорогах и правами граждан.

Вывод

Ситуация показывает, что забота о безопасности на дорогах становится приоритетом, даже если это затрагивает привычные свободы. Аннулирование водительских удостоверений по медицинским показаниям — мера, направленная не на наказание, а на предотвращение трагедий и защиту жизни граждан.