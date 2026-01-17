Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с посланием, которое касается всех

В Казахстане зафиксирована новая волна интернет-мошенничества, которая маскируется под безобидное предложение бесплатного доступа к электронным книгам. Генеральная прокуратура предупреждает: за обещанием неограниченной библиотеки в мессенджере Telegram может скрываться вредоносное программное обеспечение, способное полностью взять под контроль смартфон пользователя и привести к серьезным финансовым и репутационным потерям, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Сигнал от правоохранительных органов

О новой схеме обмана сообщил Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства и основана в том числе на данных, полученных из зарубежных источников. По оценке специалистов, подобные схемы стремительно набирают популярность за счет внешней простоты и убедительности.

Как работает ловушка с бесплатной библиотекой

Механизм мошенничества выстроен так, чтобы не вызывать подозрений у пользователей. В Telegram приходит сообщение о возможности получить доступ к большой электронной библиотеке без ограничений. После того как человек запрашивает интересующую его книгу, бот ведет себя как полноценный сервис и даже формирует краткое описание сюжета. Однако на этом этапе происходит подмена: вместо файла для чтения или ссылки на легальный ресурс пользователю предлагается установить специальное приложение, которое якобы необходимо для доступа к контенту.

Что скрывается за «специальным приложением»

В Генеральной прокуратуре подчеркивают, что именно на этом этапе пользователь подвергается наибольшему риску. Под видом полезного приложения распространяется вирусный файл. Его установка может привести к краже паролей от банковских сервисов и социальных сетей, получению доступа к личной переписке и фотографиям, удаленному управлению смартфоном и полной утрате персональных данных. В отдельных случаях последствия могут затронуть и финансовое состояние пострадавших.

Почему опасны неофициальные источники

Правоохранительные органы напоминают, что загрузка и установка программ из сторонних, неофициальных источников остается одной из главных причин заражения устройств вредоносным программным обеспечением. Даже если предложение выглядит убедительно, а интерфейс бота имитирует работу реального сервиса, это не гарантирует безопасность. Мошенники все чаще используют доверие пользователей к привычным платформам и мессенджерам.

Бдительность как главный способ защиты

В Генпрокуратуре отмечают, что в условиях роста цифровых угроз особую роль играет личная внимательность граждан. Соблюдение элементарных правил кибергигиены, осторожное отношение к заманчивым предложениям и отказ от установки подозрительных приложений способны значительно снизить риск стать жертвой обмана. По мнению специалистов, именно осознанность пользователей сегодня остается самым эффективным барьером против новых схем интернет-мошенничества.