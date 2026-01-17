Каныш Абубакиров назначен первым заместителем министра обороны Казахстана

17 января Каныш Абубакиров назначен первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Распоряжением Главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности
Другим распоряжением Главы государства освободил Камалетдинова Султана Буркутбаевича от должности первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан.
Комментарии0 комментарий(ев)