Как вырастут тарифы КСК в 2026 году в Казахстане: новые правила и реальные суммы для каждой квартиры

С 2026 года жители Казахстана столкнутся с изменениями в платежах за услуги коммунальных сервисных кооперативов и объединений собственников жилья. Каждая квитанция за коммунальные услуги будет включать несколько типов взносов, за которые жильцы платят ежемесячно, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.

Основные из них — это расходы на содержание жилья и накопления на капитальный ремонт. Кроме того, собственники квартир могут добровольно вносить целевые взносы на дополнительные улучшения.

За что платят жильцы

Обязательные взносы направлены на поддержание дома в рабочем состоянии и текущие расходы. Расходы на содержание жилья включают уборку подъезда, мелкий ремонт, содержание инженерных сетей, а также оплату работы управляющих и офисных расходов. Эти взносы начисляются на каждый квадратный метр квартиры, а минимальная стоимость определяется местными маслихатами и привязана к МРП, который в 2026 году составит 4325 тенге. При этом жильцы имеют право повышать тариф на общих собраниях, если за это проголосует более половины присутствующих — управляющие сами повысить плату не могут. Примерно прогнозируется рост минимального тарифа в Алматы с 40 до 43 тенге за квадратный метр, что для квартиры площадью 70 квадратных метров составит около 3000 тенге в месяц. Платежи идут на текущий счёт дома и используются исключительно на постоянные расходы.

Накопления на капитальный ремонт

Отдельной строкой в квитанции значится взнос на капитальный ремонт. Закон закрепляет минимальный тариф в размере 0,005 МРП за квадратный метр, что в 2026 году будет равно 21,63 тенге. Для квартиры 70 квадратных метров это составит 1514 тенге ежемесячно. Эти деньги откладываются на сберегательном счёте и тратятся только на крупные ремонты — например, крышу, фасад или подвал — по решению общего собрания жильцов, где нужно не менее 51% голосов. Для прозрачности в каждом доме обязаны быть два счёта: текущий и сберегательный. Нарушение этого правила влечёт штраф для управляющего.

Целевые взносы: дополнительные возможности

Целевые взносы вводятся жильцами по собственному желанию. На общих собраниях определяется цель и сумма взноса, при этом решение принимается большинством голосов (51%). Целевые взносы позволяют финансировать дополнительные работы и улучшения, например установку шлагбаума, домофона, видеонаблюдения или благоустройство территории. Эти платежи полностью контролируются жильцами, и управляющие не имеют права навязывать их.

Контроль за расходами стал жёстче

С сентября 2025 года контроль за финансовыми потоками домов стал намного строже. Если раньше управляющие обязаны были отчитываться перед жильцами, но за нарушения почти не наказывались, то теперь введены реальные штрафы. Так, за отсутствие счетов или непредоставление отчётов управляющему грозит штраф в размере 50 МРП, что составляет 216,3 тысячи тенге. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 100 МРП, или 432,5 тысячи тенге. При этом оплачивать штраф со счёта дома нельзя — деньги удерживаются из зарплаты самого управляющего.

Обязанности управляющих

Управляющие обязаны открывать и поддерживать два счета для дома — текущий и сберегательный, а также предоставлять жильцам финансовые отчёты. Ежемесячные отчёты должны быть доступны до 20-го числа следующего месяца, а годовые — до 1 апреля. Информация должна быть доведена до жильцов доступным способом: на доске объявлений, в чатах дома или через приложения для управления домом.