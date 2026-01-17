В Казахстане задержана женщина, прикрывавшаяся должностными лицами ради миллионов

В Жамбылской области полиция раскрыла громкое дело, связанное с обманом граждан. В центре скандала оказалась 39-летняя женщина, выдававшая себя за адвоката и обещавшая помощь в защите интересов родственника одной из жительниц Караганды, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области .

Кадр из видео

Схема обмана и суммы

По данным Департамента полиции Карагандинской области, подозреваемая получила от 31-летней клиентки предоплату в размере 1,2 миллиона тенге. Однако это оказалось лишь началом: всего женщина выманила у доверчивой карагандинки 4,5 миллиона тенге.

Женщина прикрывалась именами должностных лиц и уверяла, что может решить вопросы официальным путем. Обещанная помощь так и не была предоставлена, а деньги исчезли.

Подозреваемые задержаны

Полиция Караганды оперативно задержала саму «адвоката» и ее 45-летнюю знакомую, которая принимала переводы на свой счет.

Сейчас ведется следствие, в ходе которого правоохранители выясняют, могла ли подозреваемая быть причастной к другим аналогичным преступлениям.

Социальный резонанс

Случай вызвал широкий общественный резонанс: многие напомнили о необходимости тщательно проверять квалификацию юридических специалистов и не доверять крупные суммы денег людям, которые внезапно появляются с обещаниями «решить вопросы через должностные лица».