Казахстан сделал стратегический шаг в южном Китае

В административном центре провинции Гуандун на юге Китая официально открылось Генеральное консульство Республики Казахстан. Это событие стало важным этапом в укреплении двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем и расширяет возможности казахстанских граждан и бизнеса на восточном направлении, сообщает Lada.kz.

© Photo : Официальный сайт СЦК при президенте Казахстана

Новый консульский округ — несколько провинций под одним крылом

Как сообщили в Канцелярии по иностранным делам муниципалитета Гуанчжоу, Генконсульство будет обслуживать широкий регион на юге и юго-западе Китая. В его консульский округ вошли следующие административные единицы:

Провинция Гуандун

Провинция Хунань

Провинция Хайнань

Провинция Юньнань

Гуанси-Чжуанский автономный район

Такое распределение делает новое учреждение стратегически важным центром поддержки казахстанцев, проживающих и работающих в этих регионах, а также для развития торгово-экономических связей.

Рост дипломатического присутствия иностранных государств в Гуанчжоу

С открытием Генконсульства Казахстана общее количество иностранных консульских учреждений в Гуанчжоу достигло 70. Это отражает растущую международную значимость города как одного из крупнейших экономических и культурных центров Китая.

Прямое сообщение с Казахстаном: авиалиния Гуанчжоу — Алматы

Налаживание консульской инфраструктуры совпало с развитием транспортного сообщения. В июне 2025 года китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила прямую авиалинию Гуанчжоу — Алматы, которая на сегодняшний день выполняет пять рейсов в неделю. Это существенно упрощает перемещение между двумя странами и открывает новые возможности для делового туризма и сотрудничества.

Гуанчжоу — ключевой город на юге Китая

Гуанчжоу, являясь четвертым по величине городом Китая, сочетает в себе экономическую мощь и культурное многообразие. Расположение консульства здесь позволяет Казахстану не только расширять свое присутствие на китайском рынке, но и оперативно реагировать на потребности своих граждан в регионе.