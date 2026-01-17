18+
17.01.2026, 16:42

Казахстан сделал стратегический шаг в южном Китае

Новости Казахстана 0 477

В административном центре провинции Гуандун на юге Китая официально открылось Генеральное консульство Республики Казахстан. Это событие стало важным этапом в укреплении двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем и расширяет возможности казахстанских граждан и бизнеса на восточном направлении, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Официальный сайт СЦК при президенте Казахстана
© Photo : Официальный сайт СЦК при президенте Казахстана

Новый консульский округ — несколько провинций под одним крылом

Как сообщили в Канцелярии по иностранным делам муниципалитета Гуанчжоу, Генконсульство будет обслуживать широкий регион на юге и юго-западе Китая. В его консульский округ вошли следующие административные единицы:

  • Провинция Гуандун

  • Провинция Хунань

  • Провинция Хайнань

  • Провинция Юньнань

  • Гуанси-Чжуанский автономный район

Такое распределение делает новое учреждение стратегически важным центром поддержки казахстанцев, проживающих и работающих в этих регионах, а также для развития торгово-экономических связей.

Рост дипломатического присутствия иностранных государств в Гуанчжоу

С открытием Генконсульства Казахстана общее количество иностранных консульских учреждений в Гуанчжоу достигло 70. Это отражает растущую международную значимость города как одного из крупнейших экономических и культурных центров Китая.

Прямое сообщение с Казахстаном: авиалиния Гуанчжоу — Алматы

Налаживание консульской инфраструктуры совпало с развитием транспортного сообщения. В июне 2025 года китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила прямую авиалинию Гуанчжоу — Алматы, которая на сегодняшний день выполняет пять рейсов в неделю. Это существенно упрощает перемещение между двумя странами и открывает новые возможности для делового туризма и сотрудничества.

Гуанчжоу — ключевой город на юге Китая

Гуанчжоу, являясь четвертым по величине городом Китая, сочетает в себе экономическую мощь и культурное многообразие. Расположение консульства здесь позволяет Казахстану не только расширять свое присутствие на китайском рынке, но и оперативно реагировать на потребности своих граждан в регионе.

