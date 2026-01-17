18+
17.01.2026, 17:57

В Казахстане зафиксирована температура -56 °C"

Новости Казахстана 0 723

По данным акимата, утром 17 января в селе Шанагатты (бывшая Орловка) района Маркаколь Восточно-Казахстанской области температура воздуха достигла -56 градусов Цельсия. Такие показатели являются одними из самых низких в регионе за последние годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: yk-news.kz
Фото: yk-news.kz

Утренний мороз в селе Шанагатты: -56 °C

Местные службы отмечают, что сильные морозы сохраняются, и жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности при выходе на улицу.

Предыдущие дни: похолодание набирает силу

Днем ранее в селе Парыгино района Алтай столбики термометров опускались до -53 °C, тогда как позавчера температура достигала -45 °C.

Жители фиксируют аномальные показатели даже на камеру, подтверждая резкое похолодание в регионе.

Подготовка к экстремальным условиям

Аким сельского округа Гани Тулеков отметил, что местное население заранее подготовлено к экстремальным холодам.

  • Социальные объекты и службы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

  • Сбоев в работе коммунальных служб и учреждений не зафиксировано.

  • Ситуация находится под постоянным контролем местных властей, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.

Что это значит для жителей

Местные жители должны быть готовы к резким перепадам температуры и соблюдать меры безопасности:

  • минимизировать пребывание на улице;

  • следить за состоянием отопления и водоснабжения;

  • помогать пожилым соседям и детям.

Экстремальные морозы в Восточно-Казахстанской области продолжают бить температурные рекорды, и внимание властей сосредоточено на сохранении нормального функционирования всех объектов жизнеобеспечения.

