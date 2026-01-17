В Казахстане зафиксирована температура -56 °C"

По данным акимата, утром 17 января в селе Шанагатты (бывшая Орловка) района Маркаколь Восточно-Казахстанской области температура воздуха достигла -56 градусов Цельсия. Такие показатели являются одними из самых низких в регионе за последние годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Местные службы отмечают, что сильные морозы сохраняются, и жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности при выходе на улицу.
Днем ранее в селе Парыгино района Алтай столбики термометров опускались до -53 °C, тогда как позавчера температура достигала -45 °C.
Жители фиксируют аномальные показатели даже на камеру, подтверждая резкое похолодание в регионе.
Аким сельского округа Гани Тулеков отметил, что местное население заранее подготовлено к экстремальным холодам.
Социальные объекты и службы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.
Сбоев в работе коммунальных служб и учреждений не зафиксировано.
Ситуация находится под постоянным контролем местных властей, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.
Местные жители должны быть готовы к резким перепадам температуры и соблюдать меры безопасности:
минимизировать пребывание на улице;
следить за состоянием отопления и водоснабжения;
помогать пожилым соседям и детям.
Экстремальные морозы в Восточно-Казахстанской области продолжают бить температурные рекорды, и внимание властей сосредоточено на сохранении нормального функционирования всех объектов жизнеобеспечения.
