17.01.2026, 19:20

Казахстан отменяет старые налоговые режимы: кто останется без бизнеса

Новости Казахстана 0 349

С начала 2026 года Казахстан вступил в новый налоговый этап: изменения в Налоговом кодексе затронули тысячи индивидуальных предпринимателей (ИП). Для некоторых это означает обязательный переход на новые режимы налогообложения, а для других — автоматическое снятие с учета, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: dom.com.cy
Фото: dom.com.cy

Почему старые налоговые режимы уходят в прошлое

С 1 января 2026 года в Казахстане начал действовать новый Налоговый кодекс, который упраздняет большинство специальных налоговых режимов (СНР).

  • Режимы, действовавшие на основе патента или через специальные мобильные приложения, больше не существуют в прежнем виде.

  • Чтобы продолжить деятельность легально, ИП должны выбрать и перейти на один из новых СНР до 1 марта 2026 года.

Что ждёт тех, кто не подал заявление

Комитет государственных доходов напоминает: предприниматели, которые планируют работать на упрощенной декларации, но не подали заявление о применении нового СНР, с весны автоматически переведутся на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала — 1 января 2026 года.

Ошибки прошлых заявок

Многие граждане попытались заранее перейти на новый налоговый режим ещё в 2025 году.

  • Такие заявки будут считаться недействительными.

  • Если заявление было подано в конце 2025 года или вовсе не подано, ИП должны оформить его заново.

Где и как подать повторное заявление

Повторное оформление заявления возможно с 12 января 2026 года через следующие каналы:

  1. Кабинет налогоплательщика на официальном портале.

  2. Мобильное приложение E-Salyq Business.

  3. Отделы управления государственных доходов по месту регистрации.

  4. Через приложения некоторых банков, поддерживающих налоговые сервисы.

Кого автоматически снимут с учета

ИП, которые работали по патенту или через специальное мобильное приложение, но не успели перейти на новый СНР до 1 марта 2026 года, будут автоматически сняты с учета.

  • Это значит, что их деятельность перестанет быть официальной.

  • Без нового режима налогообложения продолжать работу легально будет невозможно.

Итог для предпринимателей

Чтобы избежать проблем с налогами и возможного штрафа, предпринимателям нужно:

  • Проверить актуальность своего налогового режима.

  • Подать заявление на новый СНР в одном из доступных сервисов.

  • Не откладывать переход, чтобы не оказаться в числе ИП, автоматически закрытых государством.

