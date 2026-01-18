Казахстан отменяет старые налоговые режимы: кто останется без бизнеса

С начала 2026 года Казахстан вступил в новый налоговый этап: изменения в Налоговом кодексе затронули тысячи индивидуальных предпринимателей (ИП). Для некоторых это означает обязательный переход на новые режимы налогообложения, а для других — автоматическое снятие с учета, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
С 1 января 2026 года в Казахстане начал действовать новый Налоговый кодекс, который упраздняет большинство специальных налоговых режимов (СНР).
Режимы, действовавшие на основе патента или через специальные мобильные приложения, больше не существуют в прежнем виде.
Чтобы продолжить деятельность легально, ИП должны выбрать и перейти на один из новых СНР до 1 марта 2026 года.
Комитет государственных доходов напоминает: предприниматели, которые планируют работать на упрощенной декларации, но не подали заявление о применении нового СНР, с весны автоматически переведутся на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала — 1 января 2026 года.
Многие граждане попытались заранее перейти на новый налоговый режим ещё в 2025 году.
Такие заявки будут считаться недействительными.
Если заявление было подано в конце 2025 года или вовсе не подано, ИП должны оформить его заново.
Повторное оформление заявления возможно с 12 января 2026 года через следующие каналы:
Кабинет налогоплательщика на официальном портале.
Мобильное приложение E-Salyq Business.
Отделы управления государственных доходов по месту регистрации.
Через приложения некоторых банков, поддерживающих налоговые сервисы.
ИП, которые работали по патенту или через специальное мобильное приложение, но не успели перейти на новый СНР до 1 марта 2026 года, будут автоматически сняты с учета.
Это значит, что их деятельность перестанет быть официальной.
Без нового режима налогообложения продолжать работу легально будет невозможно.
Чтобы избежать проблем с налогами и возможного штрафа, предпринимателям нужно:
Проверить актуальность своего налогового режима.
Подать заявление на новый СНР в одном из доступных сервисов.
Не откладывать переход, чтобы не оказаться в числе ИП, автоматически закрытых государством.
Комментарии0 комментарий(ев)