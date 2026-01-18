Казахстан отменяет старые налоговые режимы: кто останется без бизнеса

С начала 2026 года Казахстан вступил в новый налоговый этап: изменения в Налоговом кодексе затронули тысячи индивидуальных предпринимателей (ИП). Для некоторых это означает обязательный переход на новые режимы налогообложения, а для других — автоматическое снятие с учета, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Почему старые налоговые режимы уходят в прошлое

С 1 января 2026 года в Казахстане начал действовать новый Налоговый кодекс, который упраздняет большинство специальных налоговых режимов (СНР).

Режимы, действовавшие на основе патента или через специальные мобильные приложения, больше не существуют в прежнем виде.

Чтобы продолжить деятельность легально, ИП должны выбрать и перейти на один из новых СНР до 1 марта 2026 года.

Что ждёт тех, кто не подал заявление

Комитет государственных доходов напоминает: предприниматели, которые планируют работать на упрощенной декларации, но не подали заявление о применении нового СНР, с весны автоматически переведутся на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала — 1 января 2026 года.

Ошибки прошлых заявок

Многие граждане попытались заранее перейти на новый налоговый режим ещё в 2025 году.

Такие заявки будут считаться недействительными.

Если заявление было подано в конце 2025 года или вовсе не подано, ИП должны оформить его заново.

Где и как подать повторное заявление

Повторное оформление заявления возможно с 12 января 2026 года через следующие каналы:

Кабинет налогоплательщика на официальном портале. Мобильное приложение E-Salyq Business. Отделы управления государственных доходов по месту регистрации. Через приложения некоторых банков, поддерживающих налоговые сервисы.

Кого автоматически снимут с учета

ИП, которые работали по патенту или через специальное мобильное приложение, но не успели перейти на новый СНР до 1 марта 2026 года, будут автоматически сняты с учета.

Это значит, что их деятельность перестанет быть официальной.

Без нового режима налогообложения продолжать работу легально будет невозможно.

Итог для предпринимателей

Чтобы избежать проблем с налогами и возможного штрафа, предпринимателям нужно: