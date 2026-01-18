18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.01.2026, 20:59

В Казахстане объявлен штормовой режим

Новости Казахстана

18 января 2026 года синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение сразу для 14 регионов страны. Метеоусловия обещают стать экстремальными: снег, метель, гололед, туман и сильный мороз накроют значительные территории Казахстана, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Снежная буря и штормовой ветер в столице

Астана готовится к снегопаду и штормовому ветру. По прогнозу синоптиков, город столкнется с порывами ветра и ухудшением видимости. Жителям рекомендуется быть предельно осторожными на дорогах и по возможности ограничить пребывание на улице.

Юг страны: Шымкент и Туркестан под туманом и снегом

В Шымкенте ожидаются гололед и плотный туман, создающие опасные условия для водителей и пешеходов. В горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют сильный снег, гололед и порывистый северо-восточный ветер до 20 м/с. Туман местами снизит видимость, особенно на западе, севере и юге региона.

Карагандинская и Улытау: мороз до -35°C и ураганный ветер

В Карагандинской области на западе и востоке ожидается ночной мороз до -35°C. В Улытау ветер северо-восточного и восточного направлений ночью усилится до 15-20 м/с, что создает риск повреждения строений и линий электропередач.

Западные регионы: снег и низовая метель

  • Атырауская область ночью накроет снег с низовой метелью, на севере и юге — гололед и туман.

  • В Мангистауской области осадки преимущественно в виде снега, на западе и юге — низовая метель, центр области окутан туманом. Ветер восточный, с порывами до 20 м/с.

  • Акмолинская область на северо-западе столкнется с низовой метелью днем, порывами ветра до 20 м/с.

Восток и юг: морозы и гололед

  • Восточно-Казахстанская область: сильный мороз ночью до -40°C и густой туман на севере и востоке.

  • Абайская область: порывы ветра 15-20 м/с, ночной мороз до -41°C в северных и центральных районах.

  • Жетысу: гололед и туман в горных районах, сильный мороз ночью — до -28°C.

  • Актюбинская область: восточный ветер до 18 м/с ночью на юге и в центре.

  • Северо-Казахстанская область: снег и низовая метель на западе и севере днем.

  • Кызылординская область: гололед ночью на юге, ветер 15-20 м/с в центре и на востоке.

Рекомендации для жителей и водителей

Синоптики предупреждают: экстремальные погодные условия сохранятся до конца суток 18 января.

  • Избегайте дальних поездок без необходимости.

  • Используйте зимние шины и ограничьте скорость на скользкой дороге.

  • Будьте внимательны к детям и пожилым людям, особенно при низких температурах и метели.

Казахстан в холодном режиме: национальная безопасность на дороге и дома

Экстремальные погодные явления показывают важность готовности страны к штормам, морозам и снегопадам. Местные власти усиливают контроль за безопасностью на дорогах и предупреждают о возможных отключениях электроэнергии из-за ветров и гололеда.

