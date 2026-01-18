Деньги есть — результата нет: почему Казахстан меняет правила финансирования школ и поликлиник

Правительство Казахстана приступило к масштабному пересмотру подушевого финансирования и механизмов государственно-частного партнерства в ключевых социальных сферах — образовании и здравоохранении. Речь идет не о точечных корректировках, а о системной реформе, которая должна остановить рост бюджетных расходов без ощутимого эффекта для граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

О необходимости изменений заявила заместитель премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, подчеркнув, что цифровизация все чаще выявляет злоупотребления доверием государства.

Госзаказ под лупой: что не так с действующей системой

В Правительстве РК проанализировали механизмы размещения государственного заказа в частных организациях. Проверка показала целый комплекс проблем — от финансовых нарушений до управленческой неэффективности.

По словам Аиды Балаевой, масштабная цифровизация государственных услуг вскрыла многочисленные факты злоупотреблений, включая нецелевое использование средств и формальный подход к оказанию услуг, оплачиваемых из бюджета.

Частные школы: бурный рост и растущая нагрузка на бюджет

Особое внимание власти уделили сфере образования, где подушевое финансирование привело к стремительному росту частного сектора.

За восемь лет количество частных школ в Казахстане увеличилось почти в семь раз и достигло 785 учреждений. Однако этот рост обернулся не решением, а усугублением системных проблем.

Миллиарды тенге — без ожидаемого эффекта

Если в 2020 году расходы государства на финансирование частных школ составляли 13 млрд тенге, то к 2025 году эта сумма выросла до 242 млрд тенге. При этом дефицит ученических мест не сократился, а, напротив, увеличился до 251 тысячи.

Инвестиционные затраты за последние пять лет достигли 111 млрд тенге — сумма, сопоставимая со строительством 35 новых государственных школ. Однако ключевая задача — ликвидация нехватки мест — так и не была решена.

Арендные здания и кадровые вопросы

Дополнительную обеспокоенность у правительства вызывает качество инфраструктуры и управления в частных школах.

По данным анализа, до 80% таких учреждений размещаются в арендованных зданиях, нередко без учета реальной потребности регионов. В ряде случаев школы открывались формально — ради получения госзаказа.

Кроме того, руководящие должности часто занимали специалисты без необходимой квалификации, что напрямую отражается на качестве образовательного процесса.

Мораторий и новые правила игры для инвесторов

В ответ на выявленные проблемы правительство уже запустило пилотный механизм финансирования с полной цифровизацией деятельности школ. Однако эта модель рассматривается как временная мера.

Что предлагается изменить:

ввести мораторий на размещение государственного заказа в новых частных школах;

сохранить для частного капитала только возмещение инвестиционных затрат без подушевого финансирования;

пересмотреть подходы к финансированию студенческих общежитий, за исключением крупных мегаполисов.

Эти шаги, по мнению властей, позволят снизить нагрузку на бюджет и устранить мотивацию к формальному открытию учебных заведений.

Здравоохранение: рост частного сектора без роста качества

Серьезные системные перекосы выявлены и в сфере здравоохранения. Сегодня к системе первичной медико-санитарной помощи в Казахстане прикреплены более 20 млн человек, при этом почти половина медицинских организаций — частные.

Однако увеличение числа частных поликлиник и почти двукратный рост прикрепленного населения не привели ни к повышению доступности медицинских услуг, ни к улучшению их качества.

Приписки, двойное финансирование и работа без лицензий

Среди ключевых нарушений, выявленных в ходе анализа:

двойное финансирование одних и тех же услуг;

приписки пациентов и объемов оказанной помощи;

нецелевое использование бюджетных средств;

оказание медицинских услуг без лицензий и необходимого оборудования.

По словам Аиды Балаевой, устранить эти проблемы можно только через системные изменения и полный переход к цифровому контролю.

Новый подход: деньги — за реальную помощь

Министерство здравоохранения переходит к принципиально новой модели планирования медицинской помощи. Теперь объемы финансирования будут формироваться с учетом:

реальной потребности населения;

демографических показателей;

миграционных процессов;

исключения неактивных пациентов из системы подушевого финансирования.

Цифровой контроль и подтверждение услуг пациентами

В стране запускается сквозной цифровой контроль за оказанием медицинских услуг. Одним из ключевых нововведений станет обязательное подтверждение факта получения медицинской помощи самим пациентом — через мобильные сервисы.

Параллельно будет усилен контроль качества и начата комплексная проверка деятельности частных медицинских организаций, работающих в системе госфинансирования.

Ключевой принцип реформы

В завершение Аида Балаева подчеркнула, что главная цель всех изменений — обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

«Каждый бюджетный тенге должен работать на реальное улучшение качества образования и здравоохранения», — резюмировала заместитель премьер-министра.

Правительство рассчитывает, что пересмотр подушевого финансирования и ужесточение контроля позволят вернуть фокус социальной политики к интересам граждан, а не формальным показателям.