Когда доллар перестанет править миром: взгляд из Казахстана

Экономист Айдархан Кусаинов уверен: день, когда доллар утратит мировое господство, неизбежен. Он напоминает, что немецкая марка когда-то играла такую же ведущую роль, но была вытеснена евро. Теперь вопрос только один — сколько времени осталось до конца эры доллара .. Казахстан в этой ситуации оказывается среди стран, внимательно наблюдающих за глобальными трендами и размышляющих о собственной финансовой независимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему доллар теряет позиции

Экономист Айдархан Кусаинов уверен: эпоха доллара постепенно завершится. По его словам, ранее доминирующее влияние имела немецкая марка, которая со временем уступила место евро. Проблема заключается не в том, станет ли доллар историей, а в том, когда это произойдет.

«Отказ от доллара не может произойти мгновенно. Вокруг него построена целая система, и резкий отказ приведет к кризису. Это не в интересах ни одного крупного игрока», — поясняет Кусаинов.

Он напоминает, что попытки отказаться от доллара предпринимались и ранее. В 2008 году мировая экономика была близка к дедолларизации, но страны сохранили расчеты в американской валюте, поддержав стабильность мировой финансовой системы.

Китай задает тон: золото вместо долларов

Процесс дедолларизации уже идет. Китай активно наращивает золотые запасы, стремясь снизить зависимость от доллара США. Так, 12 января 2026 года мировые цены на золото обновили исторический максимум, достигнув $4 629,94 за унцию.

Кусаинов отмечает, что отказ от доллара потребует минимум пяти лет, так как полностью перестроить глобальные платежные системы невозможно за короткий срок.

Какая валюта придет на смену доллару?

На вопрос о том, какая валюта способна заменить доллар, экономист дал неожиданно широкую оценку: это может быть любая валюта, при этом криптовалюты в этой роли не рассматриваются.

«В конечном итоге расчет будет возвращаться к физическим активам. Золото по-прежнему остается золотом», — заключает эксперт.

Казахстанская инициатива: идея «акметала»

Интересно, что Казахстан уже пытался предложить собственный вариант наднациональной валюты. В 2009 году, на фоне мирового финансового кризиса, первый президент страны Нурсултан Назарбаев выдвинул идею создания глобальной валюты «акметал», которая должна была существовать на основе всемирного закона о валюте, подписанного большинством стран мира.

Сегодня эта инициатива кажется актуальной как никогда, учитывая глобальные тренды дедолларизации и рост цен на золото.

Что это значит для Казахстана

Страна может использовать период перехода к новым мировым финансовым механизмам для укрепления собственной экономической независимости, расширения золотовалютных резервов и выстраивания альтернативных каналов международных расчетов.

Эксперты напоминают: стратегическая гибкость и диверсификация резервов станут ключевыми факторами финансовой устойчивости Казахстана в эпоху после доллара.