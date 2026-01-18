Зарплаты в Казахстане будут падать

Экономическая ситуация в Казахстане вызывает тревогу: эксперты предупреждают о продолжении снижения реальных доходов населения в 2026 году. Аналитики связывают это с инфляцией, изменениями в налоговой системе и структурными проблемами бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на 3 1 канал .

Реальные доходы падают быстрее инфляции

По данным исследований, проведённых среди более чем 80 казахстанских компаний, около половины работодателей повысили зарплаты своим сотрудникам всего на 10% — ниже уровня официальной инфляции.

20% компаний увеличили оклады более чем на треть.

Остальные либо оставили зарплаты на прежнем уровне, либо сократили их.

Эксперт Марат Каирленов отмечает: в октябре 2025 года реальные доходы граждан упали на 10%, что стало худшим показателем за последние 25 лет.

"Бизнес не повышал заработные платы, а, возможно, даже сокращал штаты, поэтому мы видим такие статистические данные. Если оценивать, что будет в этом году, снижение реальных доходов, на мой взгляд, продолжится под влиянием нескольких факторов", — объясняет эксперт.

Основные факторы снижения доходов

Изменения в Налоговом кодексе

Новая система налогообложения, по мнению аналитиков, снижает покупательную способность населения. Сокращение доходов от сырьевого сектора

Падение выручки компаний, ориентированных на экспорт и сырьё, давит на общую экономическую ситуацию. Ограничения на повышение цен

Инфляция увеличивает себестоимость продукции, но компании не могут свободно повышать цены из-за конкуренции.

Финансист Талгат Игликов подчёркивает, что бизнес оказывается "между молотом и наковальней":

"Индексировать зарплату необходимо, но экономика компании прежде всего зависит от ключевых финансовых показателей. Эти показатели часто связаны с ключевыми сотрудниками."

Естественный отбор в бизнесе

Эксперты отмечают, что в условиях экономического давления компании выбирают, кому повышать зарплату, а кого оставлять без изменений или сокращать.

Ключевые сотрудники получают приоритетное повышение.

Остальные работники могут столкнуться с заморозкой окладов или сокращением штата.

На фоне этого общего снижения доходов устойчивых трендов для роста заработных плат пока не наблюдается.

Что ждать казахстанцам в 2026 году

Экономисты предупреждают: давление на доходы населения сохранится. Сочетание инфляции, налоговых изменений и ограничений рынка делает перспективы зарплат в стране туманными.