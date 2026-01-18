Кто в Казахстане держит дедовщину в армии на коротком поводке

Министерство обороны Казахстана активно борется с дедовщиной и насилием в армии, уверяют в ведомстве. В последние годы в стране усилился контроль за условиями службы и психологическим состоянием солдат, а каждая трагическая ситуация тщательно расследуется, чтобы исключить повторение инцидентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24 KZ.
Согласно официальной информации Минобороны, работа с личным составом начинается с первого дня службы.
Каждый новобранец проходит индивидуальное собеседование в день зачисления.
За каждым солдатом закрепляется наставник, формируется партнер по службе, что помогает адаптации и предотвращению конфликтов.
Во всех воинских частях организовано круглосуточное дежурство ответственных офицеров, контролирующих соблюдение распорядка дня.
Начальник управления психологии и военно-социальной работы Арман Калышев подчеркнул, что такой подход позволяет снижать риски конфликтов и предотвращать насилие среди личного состава.
Для усиления контроля в армии Казахстана ежедневно проводятся телесные осмотры дважды в сутки, в которых участвуют представители военной полиции.
Кроме того:
Налажено сотрудничество с Комитетом солдатских матерей.
Поддерживается постоянная связь с родителями, чтобы они были вовлечены в жизнь своих сыновей на службе.
«Даже небольшие конфликты находятся под постоянным вниманием, по каждому факту проводятся проверки и принимаются необходимые меры», — отметил Калышев.
Министерство активно расширяет функции военных психологов, а казармы оснастили системами видеонаблюдения с онлайн-доступом, что позволяет контролировать происходящее в режиме реального времени.
Такой подход направлен не только на выявление нарушений, но и на профилактику конфликтов, а также на создание безопасной среды для солдат.
Особое внимание уделяется прозрачности и прямому взаимодействию с гражданами. Контроль за личным составом строится не на формальных отчетах, а на постоянном мониторинге, профилактике и персональной ответственности командиров.
«Отдельные трагические случаи требуют объективной оценки и принципиальной реакции государства», — добавил Калышев, подчеркнув, что Министерство обороны Казахстана настроено на коренные изменения в армии, а не на формальные процедуры.
