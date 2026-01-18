18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.01.2026, 10:03

Кто в Казахстане держит дедовщину в армии на коротком поводке

Новости Казахстана 0 911

Министерство обороны Казахстана активно борется с дедовщиной и насилием в армии, уверяют в ведомстве. В последние годы в стране усилился контроль за условиями службы и психологическим состоянием солдат, а каждая трагическая ситуация тщательно расследуется, чтобы исключить повторение инцидентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24 KZ.

Фото: Минобороны РК
Фото: Минобороны РК

Полный контроль с первого дня службы

Согласно официальной информации Минобороны, работа с личным составом начинается с первого дня службы.

  • Каждый новобранец проходит индивидуальное собеседование в день зачисления.

  • За каждым солдатом закрепляется наставник, формируется партнер по службе, что помогает адаптации и предотвращению конфликтов.

  • Во всех воинских частях организовано круглосуточное дежурство ответственных офицеров, контролирующих соблюдение распорядка дня.

Начальник управления психологии и военно-социальной работы Арман Калышев подчеркнул, что такой подход позволяет снижать риски конфликтов и предотвращать насилие среди личного состава.

Двойной контроль и открытая связь с родителями

Для усиления контроля в армии Казахстана ежедневно проводятся телесные осмотры дважды в сутки, в которых участвуют представители военной полиции.

Кроме того:

  • Налажено сотрудничество с Комитетом солдатских матерей.

  • Поддерживается постоянная связь с родителями, чтобы они были вовлечены в жизнь своих сыновей на службе.

«Даже небольшие конфликты находятся под постоянным вниманием, по каждому факту проводятся проверки и принимаются необходимые меры», — отметил Калышев.

Психологическая безопасность и цифровой контроль

Министерство активно расширяет функции военных психологов, а казармы оснастили системами видеонаблюдения с онлайн-доступом, что позволяет контролировать происходящее в режиме реального времени.

Такой подход направлен не только на выявление нарушений, но и на профилактику конфликтов, а также на создание безопасной среды для солдат.

Прозрачность и персональная ответственность

Особое внимание уделяется прозрачности и прямому взаимодействию с гражданами. Контроль за личным составом строится не на формальных отчетах, а на постоянном мониторинге, профилактике и персональной ответственности командиров.

«Отдельные трагические случаи требуют объективной оценки и принципиальной реакции государства», — добавил Калышев, подчеркнув, что Министерство обороны Казахстана настроено на коренные изменения в армии, а не на формальные процедуры.

