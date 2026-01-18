18+
В Казахстане прокомментировали идею автолизинга за счет пенсионных накоплений

Вопрос о том, смогут ли казахстанцы использовать свои пенсионные накопления для приобретения автомобилей через механизм автолизинга, вновь оказался в центре общественного внимания. Поводом стало предложение, ранее озвученное депутатом Мажилиса Олжасом Куспековым, который допустил возможность направлять часть пенсионных средств на погашение обязательств по лизинговым договорам, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Идея из Мажилиса вызвала широкий резонанс

Эта инициатива вызвала активное обсуждение — особенно на фоне уже действующих механизмов использования пенсионных накоплений на жилье и лечение.

Позиция профильного комитета: пенсионные средства — не для автолизинга

В Комитете промышленности прокомментировали ситуацию, четко обозначив позицию государства. По информации ведомства, вопрос использования пенсионных накоплений для погашения задолженности по договорам автолизинга на данный момент не рассматривается.

Таким образом, каких-либо решений или даже проработки нормативных изменений в этом направлении сейчас не ведется. Пенсионные деньги по-прежнему остаются вне сферы автолизинговых инструментов.

Субсидий тоже не будет: социальная поддержка не обсуждается

Отдельно в комитете подчеркнули, что речь не идет и о возможных субсидиях в сфере автолизинга — в том числе для социально уязвимых категорий населения.

Это означает, что государство не планирует ни прямой финансовой поддержки, ни косвенных механизмов помощи, которые могли бы облегчить доступ граждан к автомобилям через лизинговые схемы.

Автолизинг для физлиц уже работает — но на рыночных условиях

Несмотря на отказ в использовании пенсионных накоплений, сам механизм автолизинга для физических лиц в Казахстане уже запущен. В комитете отметили, что лизинговые компании в настоящее время активно прорабатывают условия и коммерческие предложения, стараясь найти баланс между собственными экономическими интересами и запросами клиентов.

Формат еще находится в стадии формирования, и участники рынка продолжают адаптировать продукты под платежеспособность населения.

Первая сделка: что уже предложили рынку

Как напомнили в ведомстве, первая сделка по автолизингу для физлиц состоялась 1 декабря 2025 года. Она была реализована в рамках специальной партнерской программы дистрибьютора и банка при поддержке брендодержателя.

Ключевые условия сделки выглядели следующим образом:

  • первоначальный взнос — 10%;

  • срок договора — три года;

  • ставка вознаграждения — 15% годовых.

Эти параметры стали ориентиром для рынка, однако пока говорить о массовом и доступном автолизинге для широкого круга граждан рано.

Почему пенсионные накопления остаются «неприкосновенными»

Идея использовать пенсионные средства для автолизинга, несмотря на ее привлекательность для части населения, пока не получила поддержки на уровне профильных госорганов. Власти придерживаются осторожного подхода, рассматривая пенсионные накопления прежде всего как инструмент долгосрочной социальной защиты, а не потребительского финансирования.

Итог: автомобиль — за свои, пенсия — на старость

Таким образом, казахстанцам пока не разрешат использовать пенсионные накопления для покупки автомобилей через лизинг. Автолизинг для физлиц развивается, но исключительно на рыночных условиях — без участия пенсионных средств и без государственных субсидий.

Предложение мажилисмена остается на уровне идеи, а пенсионные деньги по-прежнему предназначены для более консервативных и социально значимых целей.

