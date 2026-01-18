На месторождении Тенгиз произошёл пожар (видео)

18 января 2026 года на одном из крупнейших нефтегазовых объектов Казахстана — месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области — произошёл пожар, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Ак Жайык».

Кадр из видео

Где произошёл пожар

Возгорание зафиксировали на заводе третьего поколения Тенгиза. По данным СМИ, очаг инцидента находился в районе трансформатора, расположенного между двумя газотурбинными генераторами — ГТГ-1 и ГТГ-2.

Люди в безопасности

По предварительной информации, пострадавших нет. В целях безопасности весь неоперативный персонал был эвакуирован с территории завода. Инцидент не затронул сотрудников, участвующих в оперативной работе, и не повлёк значительных человеческих потерь.

Реакция и меры

Сразу после обнаружения пожара персонал завода принял меры для его локализации. Как сообщает издание, пожар был быстро локализован, а завод переведен на режим рециркуляции, что позволило предотвратить распространение огня и минимизировать возможные последствия для производства.

Что известно о причинах

На данный момент обстоятельства происшествия уточняются. Следственные органы и служба безопасности предприятия продолжают расследование, чтобы установить причины возгорания и оценить ущерб.

Почему это важно

Месторождение Тенгиз является одним из ключевых объектов нефтегазовой отрасли Казахстана. Любые инциденты на этом уровне могут не только влиять на производственные процессы, но и вызывать повышенное внимание общественности и власти. Быстрая реакция персонала и локализация пожара демонстрируют готовность предприятия к чрезвычайным ситуациям.