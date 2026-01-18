18+
18.01.2026, 13:46

На месторождении Тенгиз произошёл пожар (видео)

Новости Казахстана 0 751

18 января 2026 года на одном из крупнейших нефтегазовых объектов Казахстана — месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области — произошёл пожар, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Ак Жайык».

Кадр из видео
Кадр из видео

Где произошёл пожар

Возгорание зафиксировали на заводе третьего поколения Тенгиза. По данным СМИ, очаг инцидента находился в районе трансформатора, расположенного между двумя газотурбинными генераторами — ГТГ-1 и ГТГ-2.

Люди в безопасности

По предварительной информации, пострадавших нет. В целях безопасности весь неоперативный персонал был эвакуирован с территории завода. Инцидент не затронул сотрудников, участвующих в оперативной работе, и не повлёк значительных человеческих потерь.

Реакция и меры

Сразу после обнаружения пожара персонал завода принял меры для его локализации. Как сообщает издание, пожар был быстро локализован, а завод переведен на режим рециркуляции, что позволило предотвратить распространение огня и минимизировать возможные последствия для производства.

Что известно о причинах

На данный момент обстоятельства происшествия уточняются. Следственные органы и служба безопасности предприятия продолжают расследование, чтобы установить причины возгорания и оценить ущерб.

Почему это важно

Месторождение Тенгиз является одним из ключевых объектов нефтегазовой отрасли Казахстана. Любые инциденты на этом уровне могут не только влиять на производственные процессы, но и вызывать повышенное внимание общественности и власти. Быстрая реакция персонала и локализация пожара демонстрируют готовность предприятия к чрезвычайным ситуациям.

0
2
2
