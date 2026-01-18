С 18 января Казахстан резко ужесточил наказание для застройщиков за незаконное привлечение средств

В Казахстане вступили в силу новые, существенно ужесточённые штрафы за нарушения правил долевого участия в жилищном строительстве. Теперь недобросовестные застройщики рискуют заплатить за свои ошибки не 300, а до 2000 МРП. Разбираемся, что именно изменилось и кому это касается, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Почему 300 МРП стало мало

До недавнего времени статья 320 Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривала универсальный штраф в размере 300 МРП за любые нарушения в сфере долевого участия в строительстве. Это касалось как привлечения средств граждан, так и нарушений в рекламе строящихся объектов.

Проблема заключалась в том, что размер штрафа был одинаков для всех, вне зависимости от масштаба бизнеса. Для крупных компаний такие санкции часто не становились серьёзным стимулом к соблюдению правил.

Жилищная реформа 2025 года: законы есть, наказания нет

В 2025 году Казахстан провёл масштабную жилищную реформу. Были внесены изменения в законы:

«О долевом участии в жилищном строительстве»

«О жилищных отношениях»

Однако новые нормы жилищного законодательства не могли работать без эффективного механизма наказания. Поэтому параллельно с поправками в законы изменения коснулись и КОАП, в частности статьи 320.

Несмотря на это, изначально новые меры для застройщиков не были внедрены — они были объявлены, но по какой-то причине не вошли в официальный свод.

Новые штрафы вступили в силу 18 января 2026 года

Только с 18 января 2026 года в силу вступил Закон РК № 232-VIII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», который наконец закрепил новые санкции для застройщиков.

Что изменилось в статье 320 КОАП:

Часть 2-1

Привлечение средств физических и юридических лиц без разрешения на привлечение дольщиков или гарантий Единого оператора жилищного строительства. Часть 2-2

Производство, распространение или размещение рекламы строящихся жилых комплексов без разрешения на привлечение средств дольщиков.

Размер штрафов: от малого бизнеса до крупных застройщиков

За привлечение денег без разрешения (часть 2-1):

Малый бизнес – 750 МРП

Средний бизнес – 1000 МРП

Крупный бизнес – 2000 МРП

За незаконную рекламу (часть 2-2):

Малый бизнес – 500 МРП

Средний бизнес – 750 МРП

Крупный бизнес – 1000 МРП

Для физических лиц, например блогеров, нарушающих правила рекламы строящихся ЖК, штраф составляет 200 МРП.

Итог

Казахстан серьёзно ужесточил ответственность за нарушение правил долевого участия в строительстве. Для застройщиков теперь нет «универсального» штрафа, и каждая попытка незаконного привлечения денег или рекламы может обойтись в круглую сумму.

Эксперты отмечают, что мера должна стимулировать компании работать прозрачно и защищать права дольщиков, а также снизить риски финансовых махинаций при покупке жилья.