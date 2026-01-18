С 18 января Казахстан резко ужесточил наказание для застройщиков за незаконное привлечение средств

В Казахстане вступили в силу новые, существенно ужесточённые штрафы за нарушения правил долевого участия в жилищном строительстве. Теперь недобросовестные застройщики рискуют заплатить за свои ошибки не 300, а до 2000 МРП. Разбираемся, что именно изменилось и кому это касается, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
До недавнего времени статья 320 Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривала универсальный штраф в размере 300 МРП за любые нарушения в сфере долевого участия в строительстве. Это касалось как привлечения средств граждан, так и нарушений в рекламе строящихся объектов.
Проблема заключалась в том, что размер штрафа был одинаков для всех, вне зависимости от масштаба бизнеса. Для крупных компаний такие санкции часто не становились серьёзным стимулом к соблюдению правил.
В 2025 году Казахстан провёл масштабную жилищную реформу. Были внесены изменения в законы:
«О долевом участии в жилищном строительстве»
«О жилищных отношениях»
Однако новые нормы жилищного законодательства не могли работать без эффективного механизма наказания. Поэтому параллельно с поправками в законы изменения коснулись и КОАП, в частности статьи 320.
Несмотря на это, изначально новые меры для застройщиков не были внедрены — они были объявлены, но по какой-то причине не вошли в официальный свод.
Только с 18 января 2026 года в силу вступил Закон РК № 232-VIII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», который наконец закрепил новые санкции для застройщиков.
Что изменилось в статье 320 КОАП:
Часть 2-1
Привлечение средств физических и юридических лиц без разрешения на привлечение дольщиков или гарантий Единого оператора жилищного строительства.
Часть 2-2
Производство, распространение или размещение рекламы строящихся жилых комплексов без разрешения на привлечение средств дольщиков.
За привлечение денег без разрешения (часть 2-1):
Малый бизнес – 750 МРП
Средний бизнес – 1000 МРП
Крупный бизнес – 2000 МРП
За незаконную рекламу (часть 2-2):
Малый бизнес – 500 МРП
Средний бизнес – 750 МРП
Крупный бизнес – 1000 МРП
Для физических лиц, например блогеров, нарушающих правила рекламы строящихся ЖК, штраф составляет 200 МРП.
Казахстан серьёзно ужесточил ответственность за нарушение правил долевого участия в строительстве. Для застройщиков теперь нет «универсального» штрафа, и каждая попытка незаконного привлечения денег или рекламы может обойтись в круглую сумму.
Эксперты отмечают, что мера должна стимулировать компании работать прозрачно и защищать права дольщиков, а также снизить риски финансовых махинаций при покупке жилья.
