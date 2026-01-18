18+
18.01.2026, 16:22

Внезапная потеря в медицине Казахстана: умерла Айгуль Касымова - руководитель Республиканского центра ПМСП

Новости Казахстана

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сегодня официально сообщила о трагической утрате: ушла из жизни Айгуль Касымова, руководитель Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает Lada.kz. 

Айгуль Касымова. Фото: instagram.com/akmaralalnazarova
Айгуль Касымова. Фото: instagram.com/akmaralalnazarova

Вся медицинская общественность в трауре

По словам министра, известие о смерти Айгуль Касымовой стало шоком для всего профессионального сообщества страны. Она долгие годы возглавляла Республиканский центр ПМСП, оставаясь бессменным лидером и вдохновителем команды.

"Айгуль Кубашевна запомнится как талантливый организатор здравоохранения, блестящий менеджер и профессионал с государственным мышлением", — подчеркнула Альназарова.

Пионер медицинских реформ и проектов

Под руководством Касымовой в центре разрабатывались и внедрялись пилотные проекты, которые впоследствии легли в основу системных реформ и повышения доступности медицинской помощи для населения.

Министр отметила, что именно благодаря ее усилиям значительная часть нововведений в первичной медико-санитарной помощи стала стандартом на национальном уровне.

Человек большой души и профессионал высочайшего уровня

Айгуль Касымова отличалась не только профессионализмом, но и человеческими качествами:

  • Искренний энтузиазм и преданность профессии;

  • Глубокое понимание миссии врача и управленца;

  • Умение поддержать, вдохновить и повести за собой команду;

  • Открытость и внимание к людям.

"Айгуль Кубашевна была человеком большой души. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто имел счастье работать рядом с ней", — написала министр.

Наследие, которое будет жить

Айгуль Касымова оставила огромный след в казахстанской медицине. Ее вклад в развитие первичной медико-санитарной помощи, способность объединять людей и реализовывать смелые проекты навсегда останутся частью истории здравоохранения страны.

