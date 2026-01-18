Внезапная потеря в медицине Казахстана: умерла Айгуль Касымова - руководитель Республиканского центра ПМСП

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сегодня официально сообщила о трагической утрате: ушла из жизни Айгуль Касымова, руководитель Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает Lada.kz.
По словам министра, известие о смерти Айгуль Касымовой стало шоком для всего профессионального сообщества страны. Она долгие годы возглавляла Республиканский центр ПМСП, оставаясь бессменным лидером и вдохновителем команды.
"Айгуль Кубашевна запомнится как талантливый организатор здравоохранения, блестящий менеджер и профессионал с государственным мышлением", — подчеркнула Альназарова.
Под руководством Касымовой в центре разрабатывались и внедрялись пилотные проекты, которые впоследствии легли в основу системных реформ и повышения доступности медицинской помощи для населения.
Министр отметила, что именно благодаря ее усилиям значительная часть нововведений в первичной медико-санитарной помощи стала стандартом на национальном уровне.
Айгуль Касымова отличалась не только профессионализмом, но и человеческими качествами:
Искренний энтузиазм и преданность профессии;
Глубокое понимание миссии врача и управленца;
Умение поддержать, вдохновить и повести за собой команду;
Открытость и внимание к людям.
"Айгуль Кубашевна была человеком большой души. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто имел счастье работать рядом с ней", — написала министр.
Айгуль Касымова оставила огромный след в казахстанской медицине. Ее вклад в развитие первичной медико-санитарной помощи, способность объединять людей и реализовывать смелые проекты навсегда останутся частью истории здравоохранения страны.
