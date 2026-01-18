С 18 января Казахстан платит за туристов: государство готово вознаграждать за каждого иностранного гостя

Министерство туризма и спорта Казахстана объявило о масштабных изменениях в государственной поддержке туристической отрасли. Новые правила вступают в силу с 18 января 2026 года и направлены на укрепление позиций страны как привлекательного направления для иностранных туристов и развитие внутренней инфраструктуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Субсидии на каждого иностранного гостя: прямой стимул для туроператоров

Согласно новым нормам, туроператоры, работающие с иностранными туристами, смогут получать субсидию в размере 15 тысяч тенге за каждого привлеченного гостя.

Заявку на выплату необходимо подать в Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИО) .

Решение о предоставлении субсидии будет приниматься специальной комиссией , созданной для оценки обоснованности расходов и количества привлеченных туристов.

Эта мера направлена на стимулирование туроператоров к активной работе с зарубежными клиентами и повышению конкурентоспособности казахстанского туризма на международной арене.

Возврат расходов на горнолыжные курорты: техника и оборудование под щедрым контролем государства

Помимо поддержки туроператоров, государство предлагает значительные возмещения для предпринимателей, развивающих горнолыжные курорты.

Возмещение составляет до 25% от стоимости оборудования и техники .

В списке допустимых к компенсации позиций: канатные дороги; бугели и кабинки; системы искусственного оснежения трасс; ратраки.



Эта инициатива позволит не только модернизировать инфраструктуру, но и повысить качество обслуживания туристов, а также сделать зимние курорты более конкурентоспособными на международном рынке.

Почему обновление правил было необходимо

Ранее действовавшие приказы 2021 года утратили силу. По словам представителей министерства, новые изменения направлены на:

совершенствование механизмов поддержки туристической отрасли;

стимулирование ее устойчивого развития;

привлечение иностранных инвестиций и туристов;

создание новых рабочих мест в регионах, ориентированных на туризм.

Министерство уверено, что обновленные меры окажут прямое влияние на экономику, позволят увеличить потоки туристов и модернизировать инфраструктуру курортов по всей стране.

Практическая польза для участников рынка

Для туроператоров и владельцев горнолыжных курортов новые правила — это не просто формальная поддержка:

Прямые финансовые стимулы облегчают привлечение туристов и инвестиции в технику.

Четкие критерии и комиссия по оценке заявок делают процесс прозрачным.

Развитие инфраструктуры способствует повышению туристической привлекательности страны и укреплению имиджа Казахстана как безопасного и современного туристического направления.

Вывод: Обновленные правила субсидирования туризма в Казахстане — это попытка государства не только сохранить туристическую отрасль в условиях конкуренции, но и превратить ее в драйвер экономического роста и технологического обновления.