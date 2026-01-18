18+
18.01.2026, 17:49

С 18 января Казахстан платит за туристов: государство готово вознаграждать за каждого иностранного гостя

Новости Казахстана

Министерство туризма и спорта Казахстана объявило о масштабных изменениях в государственной поддержке туристической отрасли. Новые правила вступают в силу с 18 января 2026 года и направлены на укрепление позиций страны как привлекательного направления для иностранных туристов и развитие внутренней инфраструктуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

lonelyplanet.com
lonelyplanet.com

Субсидии на каждого иностранного гостя: прямой стимул для туроператоров

Согласно новым нормам, туроператоры, работающие с иностранными туристами, смогут получать субсидию в размере 15 тысяч тенге за каждого привлеченного гостя.

  • Заявку на выплату необходимо подать в Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИО).

  • Решение о предоставлении субсидии будет приниматься специальной комиссией, созданной для оценки обоснованности расходов и количества привлеченных туристов.

  • Эта мера направлена на стимулирование туроператоров к активной работе с зарубежными клиентами и повышению конкурентоспособности казахстанского туризма на международной арене.

Возврат расходов на горнолыжные курорты: техника и оборудование под щедрым контролем государства

Помимо поддержки туроператоров, государство предлагает значительные возмещения для предпринимателей, развивающих горнолыжные курорты.

  • Возмещение составляет до 25% от стоимости оборудования и техники.

  • В списке допустимых к компенсации позиций:

    • канатные дороги;

    • бугели и кабинки;

    • системы искусственного оснежения трасс;

    • ратраки.

Эта инициатива позволит не только модернизировать инфраструктуру, но и повысить качество обслуживания туристов, а также сделать зимние курорты более конкурентоспособными на международном рынке.

Почему обновление правил было необходимо

Ранее действовавшие приказы 2021 года утратили силу. По словам представителей министерства, новые изменения направлены на:

  • совершенствование механизмов поддержки туристической отрасли;

  • стимулирование ее устойчивого развития;

  • привлечение иностранных инвестиций и туристов;

  • создание новых рабочих мест в регионах, ориентированных на туризм.

Министерство уверено, что обновленные меры окажут прямое влияние на экономику, позволят увеличить потоки туристов и модернизировать инфраструктуру курортов по всей стране.

Практическая польза для участников рынка

Для туроператоров и владельцев горнолыжных курортов новые правила — это не просто формальная поддержка:

  • Прямые финансовые стимулы облегчают привлечение туристов и инвестиции в технику.

  • Четкие критерии и комиссия по оценке заявок делают процесс прозрачным.

  • Развитие инфраструктуры способствует повышению туристической привлекательности страны и укреплению имиджа Казахстана как безопасного и современного туристического направления.

Вывод: Обновленные правила субсидирования туризма в Казахстане — это попытка государства не только сохранить туристическую отрасль в условиях конкуренции, но и превратить ее в драйвер экономического роста и технологического обновления.

