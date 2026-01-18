С 18 января Казахстан платит за туристов: государство готово вознаграждать за каждого иностранного гостя

Министерство туризма и спорта Казахстана объявило о масштабных изменениях в государственной поддержке туристической отрасли. Новые правила вступают в силу с 18 января 2026 года и направлены на укрепление позиций страны как привлекательного направления для иностранных туристов и развитие внутренней инфраструктуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно новым нормам, туроператоры, работающие с иностранными туристами, смогут получать субсидию в размере 15 тысяч тенге за каждого привлеченного гостя.
Заявку на выплату необходимо подать в Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИО).
Решение о предоставлении субсидии будет приниматься специальной комиссией, созданной для оценки обоснованности расходов и количества привлеченных туристов.
Эта мера направлена на стимулирование туроператоров к активной работе с зарубежными клиентами и повышению конкурентоспособности казахстанского туризма на международной арене.
Помимо поддержки туроператоров, государство предлагает значительные возмещения для предпринимателей, развивающих горнолыжные курорты.
Возмещение составляет до 25% от стоимости оборудования и техники.
В списке допустимых к компенсации позиций:
канатные дороги;
бугели и кабинки;
системы искусственного оснежения трасс;
ратраки.
Эта инициатива позволит не только модернизировать инфраструктуру, но и повысить качество обслуживания туристов, а также сделать зимние курорты более конкурентоспособными на международном рынке.
Ранее действовавшие приказы 2021 года утратили силу. По словам представителей министерства, новые изменения направлены на:
совершенствование механизмов поддержки туристической отрасли;
стимулирование ее устойчивого развития;
привлечение иностранных инвестиций и туристов;
создание новых рабочих мест в регионах, ориентированных на туризм.
Министерство уверено, что обновленные меры окажут прямое влияние на экономику, позволят увеличить потоки туристов и модернизировать инфраструктуру курортов по всей стране.
Для туроператоров и владельцев горнолыжных курортов новые правила — это не просто формальная поддержка:
Прямые финансовые стимулы облегчают привлечение туристов и инвестиции в технику.
Четкие критерии и комиссия по оценке заявок делают процесс прозрачным.
Развитие инфраструктуры способствует повышению туристической привлекательности страны и укреплению имиджа Казахстана как безопасного и современного туристического направления.
Вывод: Обновленные правила субсидирования туризма в Казахстане — это попытка государства не только сохранить туристическую отрасль в условиях конкуренции, но и превратить ее в драйвер экономического роста и технологического обновления.
