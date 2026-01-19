МЧС Казахстана о Крещенских купаниях: что нужно знать каждому верующему

В Казахстане празднуют Крещение Господне — один из главных православных праздников. Торжества стартовали 18 января и продолжатся 19-го: в храмах проходят богослужения, а по всей стране традиционно организуются крещенские купания. Каждый год в них участвуют десятки тысяч людей, для которых погружение в ледяную воду становится символом духовного очищения и веры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Почему МЧС вновь бьет тревогу

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось к гражданам с напоминанием о мерах безопасности. Спасатели подчеркивают: крещенское погружение — это серьезная нагрузка на организм, и относиться к нему нужно не как к формальности, а как к испытанию, требующему подготовки и здравого смысла.

Главное — оценить свое здоровье

Первое, на что обращают внимание специалисты, — состояние здоровья. Перед тем как решиться на купание в проруби, необходимо честно ответить себе на вопрос, готов ли организм к резкому перепаду температур.

Людям с хроническими заболеваниями, проблемами сердечно-сосудистой системы, повышенным давлением или другими серьезными диагнозами МЧС настоятельно рекомендует отказаться от погружения и ограничиться участием в богослужениях.

Где и как купаться безопасно

Спасатели подчеркивают: погружаться можно только в специально оборудованных местах, которые заранее проверены и подготовлены. Такие купели находятся под контролем экстренных служб и оснащены всем необходимым для оказания помощи.

Категорически не рекомендуется выбирать стихийные проруби, особенно в местах с сильным течением, подводными камнями или неустойчивым льдом.

Вода, компания и экипировка

МЧС напоминает и о базовых правилах, которые нередко игнорируются из-за спешки или самоуверенности. Температура воды для относительно безопасного купания должна быть не ниже нуля градусов. Погружаться следует не в одиночку — рядом обязательно должен быть человек, способный помочь в случае ухудшения самочувствия.

Особое внимание спасатели советуют уделить одежде: теплая верхняя экипировка и нескользящая обувь помогут избежать переохлаждения и травм на льду.

Подготовка организма — не формальность

Перед входом в прорубь рекомендуется сделать разминку, чтобы разогреть мышцы и подготовить тело к холодной воде. Само погружение должно быть быстрым — задерживаться под водой или находиться в купели дольше нескольких секунд опасно. Длительный контакт с ледяной водой может привести к резкому переохлаждению и спазмам.

Порядок у купели — вопрос безопасности

Отдельно в МЧС обращают внимание на поведение у проруби. Спасатели призывают соблюдать очередь, не толпиться и не создавать давку у края купели. После выхода из воды необходимо как можно быстрее обтереться полотенцем и надеть теплую сухую одежду, чтобы минимизировать риск простуды и переохлаждения.

Масштаб праздника и усиленные меры

В МЧС напомнили, что в 2025 году в массовых крещенских купаниях приняли участие более 90 тысяч казахстанцев. В этом году, с учетом ожидаемого наплыва людей, безопасность будет обеспечиваться в усиленном режиме.

На местах массового купания будут дежурить 2 934 человека — спасатели-водолазы, бригады экстренного реагирования, сотрудники полиции, а также 539 представителей местных исполнительных органов.

Крещение без трагедий

В ведомстве подчеркивают: соблюдение простых, но важных правил позволит сохранить праздник светлым и безопасным. Крещенские купания — это духовная традиция, а не испытание на выносливость, и главная цель — вернуться домой с чувством очищения, а не с риском для жизни и здоровья.