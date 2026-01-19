18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.01.2026, 09:10

Тарифы на связь в Казахстане оказались одними из самых высоких в СНГ и Азии

Жители Казахстана продолжают оставаться среди лидеров по затратам на мобильную связь и интернет в регионе. По данным LS, средняя стоимость доступного тарифного плана с 10 Гб данных и включенными звонками составляет 4,7 тыс. тенге в месяц, сообщает Lada.kz. 

Фото: life.ru
Фото: life.ru

Для сравнения: россияне платят почти на 40% меньше – 3,4 тыс. тенге, а узбеки – в 2,3 раза дешевле (2 тыс. тенге). В соседнем Кыргызстане стоимость аналогичного пакета услуг составляет 2,8 тыс. тенге, что также значительно ниже казахстанских тарифов.

В Беларуси тариф почти сравним с казахстанским – 4,4 тыс. тенге, в Китае – 4,6 тыс. тенге, а вот в Турции цена немного выше – 5,1 тыс. тенге.

Мировые контрасты: Казахстан уступает лишь США и ОАЭ

Если смотреть глобально, Казахстан по ценам на связь отстает от некоторых развитых стран, но уступает не всем. Так, японцы платят за связь 12,4 тыс. тенге, немцы – 13,8 тыс. тенге, жители Южной Кореи – 18,5 тыс. тенге, а южноафриканцы – 18,1 тыс. тенге.

Наибольшие расходы несут абоненты США (31,2 тыс. тенге) и ОАЭ (28,5 тыс. тенге) – здесь тарифы действительно космические.

Интернет в Казахстане тоже не из дешевых

Не только мобильная связь, но и широкополосный интернет в Казахстане стоит заметно дороже, чем в соседних странах. Безлимитный пакет со скоростью от 60 Мбит/с обходится казахстанцам в среднем 6,8 тыс. тенге в месяц, тогда как в России аналогичный пакет стоит 4,2 тыс. тенге.

В других странах СНГ цены на интернет ниже:

  • Кыргызстан – 5,9 тыс. тенге

  • Узбекистан – 6,3 тыс. тенге

  • Беларусь – 6,2 тыс. тенге

В Китае аналогичный пакет стоит 5,7 тыс. тенге, а в Турции – 7,1 тыс. тенге.

Мировые лидеры по дороговизне интернета

Среди стран с самыми высокими тарифами на интернет Казахстан заметно отстает от мировых лидеров:

  • Южная Корея – 11 тыс. тенге

  • Япония – 16,4 тыс. тенге

  • ЮАР – 21 тыс. тенге

  • Польша и Великобритания – свыше 20 тыс. тенге

Абсолютные рекорды держат США (37,1 тыс. тенге) и ОАЭ (50 тыс. тенге), где доступ к сети по стоимости сравним с мини-зарплатой в ряде стран.

Вывод

Сравнение показывает, что казахстанцы платят за связь и интернет значительно больше, чем жители соседних стран СНГ, хотя до мировых лидеров еще есть «запас». Высокие тарифы делают услуги связи важной статьей расходов для семей, особенно при массовом переходе на цифровые сервисы и онлайн-обучение.

