В Акорде сообщили о грядущем важном обращении Президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовится выступить с ключевой речью на V заседании Национального курултая, которое состоится в Кызылорде. Об этом официально с ообщил пресс-секретарь Президента, помощник Главы государства Руслан Желдибай, сообщает Lada.kz.

Фото: Акорда

Дата и место проведения заседания

Заседание Национального курултая назначено на 20 января и пройдет в Кызылорде. Именно здесь Президент Токаев представит свои видения по дальнейшему развитию страны и коснется наиболее актуальных вопросов общественной жизни.

«В ходе мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни», — отметил Руслан Желдибай.

История создания и цели курултая

Национальный курултай был учреждён постановлением Президента в июне 2022 года. Главная цель этого консультативно-совещательного органа при Президенте — обсуждение ключевых вопросов, определяющих стратегическое развитие страны и формирование приоритетов государственной политики.

Ранее прошли четыре заседания курултая, которые проходили в различных регионах Казахстана:

Улытау

Туркестан

Атырау

Бурабай

Каждое из них позволило участникам обменяться мнениями и обсудить актуальные темы, влияющие на жизнь общества.

Тематические направления заседания

Мероприятие организовано в формате масштабного форума с тематическими секциями, охватывающими основные сферы общественной жизни. Среди них:

Развитие гражданского общества — вопросы укрепления институтов, поддержки инициатив и вовлечения граждан в управление страной.

Культура, искусство и духовность — сохранение национальных традиций и развитие творческого потенциала страны.

Образование и наука — инновации в образовательной сфере и продвижение научных исследований.

Социально-экономическое развитие — меры по улучшению жизни граждан, укреплению экономики и повышению благосостояния населения.

Главный акцент — выступление Президента

Ключевым событием каждого заседания Национального курултая остаётся выступление Президента. В этот раз Касым-Жомарт Токаев также представит подробное обращение, в котором обозначит приоритеты развития Казахстана на ближайшие годы и обсудит актуальные вызовы, стоящие перед обществом.