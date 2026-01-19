18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.01.2026, 10:14

Как власти Казахстана сражаются с ростом цен в начале 2026 года

Новости Казахстана 0 560

В Правительстве Казахстана прошло первое в новом году совещание по вопросам стабилизации инфляции. Мероприятие состоялось под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина. В ходе заседания обсуждались текущие меры по контролю цен на социально значимые товары и пути дальнейшей стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на рrimeminister.kz.

Фото: рrimeminister.kz
Фото: рrimeminister.kz

Первые результаты обновленного перечня продуктов

Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, с 4 января вступил в силу обновленный перечень социально значимых продовольственных товаров. Уже за первые недели наблюдается положительная динамика: индекс цен на продукты питания вырос всего на 0,2%, что в три раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (+0,7%).

Особенно заметны изменения по товарным позициям, ранее не охваченным государственным регулированием. Снижение цен зафиксировано на молочные продукты — сметана подешевела на 0,2%, молоко — на 0,3%, сыры — на 0,6%. Среди овощей и фруктов снизились цены на помидоры (-1%), огурцы (-3,7%) и яблоки (-1,5%). Также уменьшение стоимости отмечено по рису, чаю и некоторым видам мясной и рыбной продукции.

Временный характер мер и ограничение списка

На совещании подчеркнули, что расширенный перечень продуктов социального значения носит временный характер. Он призван сгладить резкие колебания цен на продовольственном рынке. По мере стабилизации цен перечень будет постепенно сокращен до базовых 19 товарных позиций.

Рост цен на отдельные продукты

Одновременно сохраняется тенденция к удорожанию некоторых продуктов, в частности подсолнечного и сливочного масла, а также творога. Рост цен связан преимущественно с импортной продукцией и колебаниями мировой конъюнктуры. По данным ФАО, средний индекс мировых цен на растительные масла в 2025 году достиг 161,6 пункта, что на 17,1% выше показателя предыдущего года — максимального за последние три года на фоне ограниченного мирового предложения.

Для сдерживания цен на внутреннем рынке Министерство торговли и интеграции прорабатывает меморандум с Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур. Документ предусматривает фиксацию отпускных цен на 2026 год. Аналогичные соглашения планируются с отечественными производителями яиц, мяса кур, соли и картофеля.

Ситуация с социальным хлебом в Туркестанской области

Отдельно обсуждалось повышение цен на социальный хлеб в Туркестанской области. Из трех местных пекарен удорожание допустила только одна, что было вызвано ростом производственных затрат и дефицитом удешевленной муки. В настоящее время ситуация стабилизирована, а цена снижена. Вице-премьер поручил Продкорпорации совместно с АО НК КТЖ провести анализ обеспеченности регионов льготной мукой и при необходимости обеспечить бесперебойные поставки удешевленного зерна.

Контроль за овощными продуктами и картофелем

Цены на овощи и яблоки остаются относительно стабильными. Отпускная цена на картофель в январе держалась в диапазоне 150–170 тенге за килограмм, что соответствует установленным пределам меморандума между Министерством торговли и интеграции и Союзом картофелеводов.

При этом экспорт картофеля и моркови растет, создавая дополнительное давление на внутренний рынок. Для стабилизации цен начато разбронирование овощей из стабилизационных фондов. По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов объемом 247 тыс. тонн реализовано 35,8 тыс. тонн. В ряде регионов активность продаж по доступным ценам недостаточна, поэтому Серик Жумангарин поручил акиматам до конца февраля обеспечить реализацию основной части запасов прошлогоднего урожая.

План поставок и ярмарок

Министерству торговли и интеграции совместно с QazTrade поручено с начала марта обеспечить поставки раннего урожая из соседних стран. До конца года в Казахстане планируется проведение порядка 6 тыс. сельскохозяйственных ярмарок, что позволит поддерживать доступные цены и усилить продовольственную безопасность регионов.

Актуализация плана стабилизации

Вице-премьер также поручил актуализировать план мероприятий по стабилизации цен с учетом текущей ценовой динамики. Главной целью остается удержание цен на социально значимые продукты в пределах доступного уровня для населения и предотвращение резких скачков на рынке.

