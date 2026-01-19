18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
19.01.2026, 11:17

Век «бесплатных денег» для банков закончился: казахстанцы будут получать проценты по текущим счетам

Новости Казахстана 0 639

В Казахстане отменен прямой запрет на начисление процентов по текущим счетам. Теперь граждане и компании могут получать доход на свои средства, независимо от того, в какой форме они размещены. Это изменение, которое вступает в силу после подписания нового закона «О банках и банковской деятельности», меняет устоявшуюся финансовую систему, где остатки на текущих счетах зачастую рассматривались банками как «бесплатный ресурс», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: bes.media
Фото: bes.media

Как банки наживались на клиентах

Финансист Галим Хусаинов в своем Telegram-канале отметил, что до недавнего времени топовые банки получали огромные преимущества. Когда Национальный банк платит коммерческим банкам около 17% по своей базовой ставке минус 1%, банки имели возможность использовать порядка 6 триллионов тенге в год практически бесплатно. По расчетам эксперта, это создавало перекос в пользу банков примерно на 1 триллион тенге ежегодно.

Текущие счета концентрируются в основном в топ-5 крупнейших банков страны, что позволяет этим игрокам получать доступ к огромным суммам без затрат и повышает их прибыльность.

Аномальная доходность крупных банков

При базовой ставке 18% крупные банки могли привлекать средства на текущие счета под 0–1%, что обеспечивало им рекордную рентабельность. Чистая прибыль банков за 11 месяцев 2025 года превысила 2,5 триллиона тенге, а показатель ROE (рентабельность капитала) достиг 30%, что делает их одними из самых доходных финансовых институтов в мире. По словам Хусаинова, аналогичной доходности нет ни у одного крупного банка за рубежом.

Ограничения и последствия для рынка

Чтобы частично «изъять» сверхприбыль, регулятор повысил минимальные резервные требования (МРТ) для валютных депозитов. Однако это решение вызывает спорные эффекты:

  • Сверхдоходность концентрируется в топ-5 банках, тогда как МРТ распространяются на весь сектор, что ударяет по малым и средним банкам.

  • Введение повышенных требований усложняет вход на рынок новым игрокам и усиливает монополизацию финансового сектора.

  • Банки могут снизить привлечение валютных средств, что приведет к оттоку капитала и замедлению финансовой активности.

Вопрос доходности для населения

Хусаинов отмечает, что, несмотря на рост доходов банков, реальные доходы населения снизились на 2% в прошлом году. В то же время банки по-прежнему могут устанавливать искусственно низкую ставку по текущим счетам, например 1%, чтобы не платить клиентам за использование их средств. Эксперт предупреждает, что такой подход не решает проблему ликвидности, а лишь усиливает дисбаланс между доходами финансовых институтов и населения.

Новый закон меняет правила игры

16 января Президент Казахстана подписал Закон «О банках и банковской деятельности», который легализует начисление процентов на текущие счета и создает новые механизмы регулирования для банков. Это историческое изменение может стимулировать конкуренцию, повысить доходность населения от своих сбережений и уменьшить зависимость крупных банков от «бесплатных» ресурсов клиентов.

2
1
1
